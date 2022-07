La foule à Couvin pour fêter le 21 juillet

Ce 21 juillet a été fêté dans la tradition avec en ouverture le défilé des sociétés de musique de l’entité suivi du non-moins traditionnel Te Deum chanté par la chorale paroissiale et les Troubadours de l’Eau Noire avec le Frère André. On ne pouvait s’empêcher d’avoir un pincement au cœur du fait qu’après 15 années passées à Couvin, le doyen Kruch allait quitter la paroisse. Il a été chaleureusement remercié par Claudy Noiret, représentant le bourgmestre Maurice Jennequin en convalescence, pour ce qu’il a apporté à Couvin. Féru de culture et d’histoire, le doyen Kruch s’est souvent mué en guide pour faire découvrir et expliquer les pièces exceptionnelles que renferme l’église de Couvin. En septembre le doyenné de Couvin sera supprimé et Couvin aura simplement un nouveau curé. Des démarches ont été effectuées par le collège communal et des associations couvinoises, rien n’y a fait et l’évêque est resté insensible aux sollicitations.