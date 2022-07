Comme pour la construction d’un bâtiment abritant des résidences services, la société a dû rogner sur un verger planté là en 2003. Le souci, c’est que cet espace n’est pas un alignement de pommiers comme les autres. Il s’agit d’un verger conservatoire, devant sauvegarder des variétés anciennes.

"C’est un projet réalisé au niveau wallon et Couvin faisait figure de pionnière, à l’époque, explique Christophe Mahy, bénévole du Plan communal de Développement de la Nature. En collaboration notamment avec les Facultés de Gembloux, on a prélevé du bois de greffe sur des vieux arbres prêts à mourir, histoire de sauver le patrimoine génétique local. Ces arbres devaient donc sauver des variétés anciennes et leur destruction est très malheureuse."

Ce qui chagrine ce citoyen qui s’était fort engagé dans le projet, c’est qu’il n’y a pas eu moyen de connaître quels arbres allaient être coupés: "En 2017, on nous a expliqué qu’une résidence-service allait être construite. Là, nous avons eu une réunion avec la Commune et le DNF notamment. On a délimité une zone où le bâtiment allait être construit et l’emplacement futur de la maison de repos. On a donc essayé de ne plus replanter dans cette zone, nous avons déplacé certains arbres et prélevé du bois de greffe. Mais le problème, c’est que nous n’avons jamais vu de plan précis. On savait que quelques arbres allaient y passer mais quand les travaux du home ont débuté cette année, on a découvert l’ampleur du terrain dégagé: c’était bien plus profond dans le verger que ce qui avait été prévu. Le chef de chantier n’était pas au courant qu’il s’agissait d’un verger conservatoire…"

C’était trop tard: entre trente et quarante arbres avaient été arrachés et évacués, en plus de ce qui était prévu.

Des variétés sont-elles définitivement perdues? Il est encore tôt pour le dire. " L’an dernier, avec l’ASBL Diversifruits, nous avions procédé à une nouvelle identification de chaque arbre, sur base de photos satellites. Donc, chaque pommier était muni d’une plaque d’identification, avec une lettre et un chiffre. Nous avons récolté des fruits de chaque arbre dans le cadre de cette identification. Ici, nous referons une photo satellite pour bien déterminer les arbres manquants."

Ce n’est que lorsque le comparatif pourra être clôturé que l’on déterminera les anciennes variétés éventuellement perdues. "Comme le projet avait été réalisé au niveau wallon, les arbres avaient été replantés dans plusieurs vergers en Wallonie, pour prémunir l’opération de catastrophes ou de pareilles opérations. Il y a juste à espérer que les variétés arrachées aient toutes survécu ailleurs où elles avaient été plantées…"

Si les craintes pour la diversité du patrimoine fruitier wallon sont limitées, c’est surtout le principe qui déçoit: " Nous étions pionniers et nous avons essuyé beaucoup de plâtres. Ce verger avait été implanté sur de la mauvaise terre , explique Christophe Mahy. Pendant 20 ans, des citoyens se sont battus contre les campagnols, pour tailler convenablement les arbres, replanter ceux qui mourraient et prélever le bois de greffe pour maintenir ces variétés et d’un seul coup, on ruine nos efforts."

Plus révoltant encore: personne ne semble assumer ses responsabilités. "Tout le monde se renvoie la balle, entre l’entrepreneur, l’architecte, la commune et l’intercommunale."

«Nous replanterons»

Autre question sous-jacente: la Commune ne devra-t-elle pas rembourser les subventions naguère obtenues dans le cadre de ce projet? Un bénévole évoque une clause imposant que les arbres restent en place 30 ans mais l’échevin de l’Environnement, Claudy Noiret, nous dit qu’il n’y a pas eu de subside dans le cadre de ce dossier. Dans nos archives de 2003, pourtant, nous évoquions bel et bien un appui régional dans le cadre de la plantation du verger.

Claudy Noiret, pourtant à la tête de la lutte pour la préservation des anciennes espèces fruitières dans la région, se contente de regretter ce qui s’est passé. Comment n’a-t-il pas fait mention, lorsque le collège communal s’est penché sur le permis d’urbanisme octroyé en 2019, qu’il fallait tenir compte de ce verger conservatoire? "Je pensais que cela suivrait, je n’imaginais pas cela comme ça…" , se borne-t-il à nous dire.

L’intercommunale, elle, fait amende honorable: « Nous avions un permis, nous avons entamé le chantier sans savoir cet élément » , explique Francis Saulmont, échevin couvinois représentant de la Ville à l’intercommunale. Après consultation du président de l’AIGT, Jean-Marc Poullain, il affirme que ce dernier propose une rencontre, dès la fin des congés du bâtiment, avec Christophe Mahy et les bénévoles du groupe PCDN: « Malheureusement, le mal est fait, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous commencerons par leur présenter nos excuses. Et nous proposerons de replanter les variétés que ces gens souhaitent, dans les règles de l’art, à la charge de l’intercommunale. »