Catherine Minette, la présidente de l’UCEC explique: "Un podium sera érigé dans la rue de la Marcelle avec, à 17h, Mady et Dimitri, une fanfare à 18h et à 19h30 et 20h30 un spectacle “La belle et la bête”. Des animations auront lieu aussi sur un autre podium dans le Faubourg St Germain de 17h à 21h.

Dans les rues, le célèbre Remy Bricka, l’homme-orchestre, déambulera et régalera le public par sa virtuosité. Pirate et perroquet, Mimi la souris, un cheval lumineux et un panda géant circuleront aussi parmi le public. Bien entendu, les bonnes affaires seront au rendez-vous chez les commerçants participants et les ambulants."

Conjointement, la jeunesse de Couvin organisera à 19h sur la place Piron un concert de François Claude qui interprétera des reprises de Claude François. Une soirée année 90 s’ensuivra animée par DJ Momo.

Le 21 juillet, brocante, marché artisanal, balade motocyclette et autres animations permettront de s’occuper jusqu’au traditionnel feu d’artifice offert par l’administration communale.

N’oublions tout de même pas que le 21 juillet est d’abord la fête nationale et le programme officiel débutera à 9h30 avec un concert promenade dans les rues de Couvin de toutes les sociétés musicales de l’entité réunies, suivi du Te Deum à 11h puis le dépôt des gerbes aux différents monuments avant la réception place Piron vers midi. Le grand feu d’artifice sera tiré de l’Espace Saint-Joseph à 23h. L’administration communale invite bien entendu la population à pavoiser leurs habitations aux couleurs nationales.

"Summer roller party" Piste couverte et adaptée à la pratique du roller et patin à roulettes. Accessible à tous. Son et lumières, location de rollers disponibles à l’accueil; disco bar installé au centre de la piste pour accueil de DJ. Bar. Jusqu’au 31 juillet, tous les jours, de 10h30 à 22h30, sur le site de la Couvinoise.

Couvin: braderie nocturne Org. par l’Union des Commerçants et Citoyen de l’Entité de Couvin. Me de 16h à 24 h, dans la rue principale.

Prix: 3 € le mètre. 0471 72 31 27. uccec.couvin@gmail.com.

Couvin: Festivités du 21 juillet Me: 16h, Afterwork; de 16h à 24 h, braderie; 19h, François Claude fait son show: reprises de Claude François; 21h, soirée années 90 animée par DJ Momo. Je: 6h, brocante; 9h, marché artisanal; 10h, départ de la balade en mobylettes, 2 x 30 km, 10 €, une boisson et un hamburger; 11h30, apéro avec la Commune et les associations patriotiques; 13h, inscriptions concours de boules en bois; de 14h à 18h, initiation aux jeux de boules en bois; 16h, spectacle pour enfants: Magic Ventriloque par le Clown Monte Cristo; 19h, remise des prix des boules en bois; 21h, bal populaire animé par Dotcom Production; 23h, feu d’artifice offert par l’administration communale. Durant toutes les festivités, sur la place Général Piron: animation musicale, restauration….