Couvin: "En Fagnes et Thiérache" souffle ses 55 bougies

En attendant le tome 214 de la revue vient de paraître et contient une multitude d’histoires passionnantes. Par exemple celle de Fernand Moreau, un patriote modèle qui s’est illustré lors des deux guerres mondiales. On pourra aussi y découvrir l’histoire incroyable des marathoniens de Viroinval et de leurs périples dans des épreuves telles que le marathon de New-York, celui d’Athènes et de Tunis.Ces sportifs ont porté haut les couleurs de Donnay, leur sponsor.

Et quel plaisir de lire l’épopée que représentait un voyage en tram de Rièzes à Couvin, ou celle de la Plaine "Sourire des Fagnes" de l’abbé Theissen, un curé anticonformiste Couvinois. D’autres articles sont tout aussi intéressants: l’histoire de Maurice Simon, de Pesche, tombé au champ d’honneur à l’âge de 20 ans; l’échappée cycliste d’Ernest Dupont en 1940, un article sur le plus vieux tambourineur de Presgaux; la description d’un accessoire multirôles tombé en désuétude ou encore un aperçu des tabliers de nos grands-mères.

S’abonner aux quatre revues annuelles coûte 11 €.Il est aussi possible de commander l’un ou l’autre numéro. La liste de tous les articles publiés peut être consultée sur bibliotheca.couvin.be

Secrétariat: Marie-Jeanne Bastin – Charles charles_mj@hotmail.com ou 060/34 53 27.