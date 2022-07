Une étape de montagne jusqu’au Tour

Les cyclos sont montés en selle sur la place Piron vers 9h30. De là, ils ont rejoint Pesche, puis les bois de Presgaux en escaladant vers l’Ardenne pour rejoindre Cul-des-Sarts.

Malheur aux rares équipiers qui n’avaient pas enfourché un vélo électrique… Ils ont peiné à suivre. Sur les 20 km, un dénivelé de 300 mètres était au programme. Néanmoins, les plus aguerris ont attendu les moins équipés et tout le monde est parvenu à temps pour assister au passage de la caravane, à la frontière française,

Pendant que ces Couvinois regagnaient les limites du territoire belge en dilettante, le direct avait déjà débuté à la télévision. Et le grand barnum du Tour de France s’étirait déjà parmi les communes intersambriomosanes. La Tour Salamandre, la basilique de Walcourt, l’église de Froidchapelle, les Lacs de l’Eau d’Heure ou le château princier se dévoilaient à des millions de téléspectateurs, tandis que les attaques se multipliaient sur les routes du Tour, sur le plan sportif.

Celui-ci, finalement, ne passe qu’au second plan. Le long de routes du Tour, les spectateurs levaient les mains au passage de la caravane, dans l’espoir de décrocher un paquet Haribo, un Bob Cochonou ou un porte-clés. Et les bars des jeunesses et fanfares étaient assaillis, au bénéfice du monde associatif local.

C’est cela, le Tour! Une fête locale qui se répand tout au long de son passage, sur des milliers de kilomètres. Un événement auquel beaucoup veulent participer, en relativisant eux-mêmes son importance… Pour un chapeau, quelques friandises? Des coureurs qui passent en dix secondes? Eh oui. C’est la magie de cet événement ultra-populaire. Une futilité qui attire irrémédiablement les foules. Et question public, il y en a eu, ce jeudi, sur les routes de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Après trois heures de fête à la frontière, les Couvinois sont redescendus vers la place Piron. 300 mètres de dénivelé négatif. Fatigués, mais heureux de leur étape de montagne…