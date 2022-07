Sous l’impulsion d’un amateur de rock, Yohan De Neef, en collaboration avec le centre culturel Christian Colle de Couvin et la jeunesse de Cul-des-Sarts (responsables de la petite fête), la première édition du Couvy Rock Festival a été une réussite. Il y avait de quoi satisfaire les amateurs: Golden Bougna (french punk), Suicides de Lapins (punk métal), Chump (skate punk) et Smokebomb (rap care). En fin de soirée, animation 80/90 et rock.

depuis septembre

Les organisateurs préparaient cet événement depuis septembre. Ils espèrent que cette première édition sera le début d’une longue série et un tremplin pour les petits groupes de rock. Mais il n’y avait pas que du rock ce week-end.

Dimanche, le groupe de musique celtique Bagad Arduinn a fait résonner les instruments traditionnels dans l’enceinte et le quartier. Il est vrai que les styles de rock ne font pas l’unanimité mais d’autres musiques permettent de trouver un certain équilibre. Un DJ local a animé la dernière soirée.

La balade La Sartoise

Dimanche matin, la reprise de la balade moto était attendue depuis quelques années, pandémie oblige. Une quarantaine de motards étaient impatients de reprendre le guidon. Côté voitures, c’est également une première. Deux circuits ont été proposés aux participants: la boucle autour de la Meuse française et le tour des 14 villages composant l’entité couvinoise. Cette édition voitures a permis de découvrir un engin rare: la Burton, voiture assemblée aux Pays-Bas sous licence Citroën. D’ailleurs, certaines pièces sont des éléments composant les anciennes 2 CV. Il n’en existe que de rares exemplaires en Belgique dont celui d’un couple de Walcourt, présent lors de cette balade.

Bilan du week-end: une délocalisation qui a fait l’unanimité et a permis une plus grande convivialité. On recommence en 2023?