trois passionnés au dynamisme ambitieux. Ils s’appellent Johan de Neef, Loïc Bauche et Robby Derzelle, fondus de guitares électriques et de riffs en distorsion. Ils ont forgé leur passion au fil des festivals wallons de leur adolescence comme Dour, le Suikerrock, mais aussi les organisations régionales comme le Natura, le Day2Night et autres Couvy-Festival. Leur objectif: organiser ensemble le retour d’un festival destiné, dans son évolution annuelle, à devenir un événement rock couvinois incontournable.

Pour ce premier jet qui aura lieu dans le cadre de la Fête communale de juillet à Cul-des-Sarts, ils proposent une affiche laissant un bel espace aux groupes régionaux.

Ce samedi 2 juillet à partir de 18h, quatre groupes sont attendus au local des Œuvres de Cul-des-Sarts.

Les Golden Bougna ouvriront les hostilités. Ces Namurois ont été bercés par la musique punk et perpétuent le style avec brio en proposant des compositions musclées en français. Un son énorme, déjà parfaitement maîtrisé, pour ces jeunes musiciens sans concessions et plein de foi. La garantie d’un début de festival tonique!

Les carolos de Suicide de Lapins viendront ensuite proposer leur "trashy punk à la carotte 100% bio". Ces trois lapins du pays noir marient humour, paroles et guitares enragées. Âmes sensibles s’abstenir…

Avec Chump, on passera à une vitesse encore supérieure. Ce groupe de Punk-rock créé fin des années 90 s’est reformé en 2016 pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans. Le band marque quatre albums au compteur et possède une expérience scénique remarquable.

Smokebomb, groupe de "Smoke, Punk, Groove and Metal", montera ensuite sur le podium. Il aura la charge de terminer cette programmation en feu d’artifice. Formé en 2018, ce combo de quatre combattants manie à leur sauce le punk, le hardcore et le hip-hop. Un son ravageur et beaucoup de métier garantissent un furieux final de festival pour cette première édition.

Le festival se clôturera avec une soirée année 80, 90 majoritairement "rock" et la possibilité de faire la fête jusqu’au petit matin puisqu’on pourra même camper gratuitement sur le site. Un petit-déjeuner sera proposé aux festivaliers.

Enfin, dimanche de 14h à 18h. concert du groupe ardennais "Bagad Arduinn". Un rendez-vous donc à ne pas manquer!

Johan De Neef Robby Derzelle et Loic Bauche. 0473/70 18 94 Couvy. rock festival@gmail.com