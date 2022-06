Une visiodiffusion de meilleure qualité pour le conseil communal de Couvin

Le résultat budgétaire global est de 758294 € (631086 € en 2020) et la totalité de ce budget sera injectée dans le budget 2022 lors de la modification budgétaire prochaine puisque celui-ci avait été établi sans tenir compte d’un boni présumé.

En 2021, 1638 ménages ont bénéficié d’une aide financière du CPAS, 169 bénéficiaires du RIS ont signé un projet d’intégration sociale. La même année, des ménages couvinois ont bénéficié d’aides sociales covid pour un montant de 270570 €. Les allocations de chauffage représentent un montant de 231397 € pour 1316 demandes.

En conclusion, Jehanne Detrixhe annonce: " Covid, inondations, conflit ukraino-russe et ses conséquences, le CPAS s’adapte. Il continuera à faire face aux conséquences sociales de ces crises successives. Le bon résultat permettra de conserver un fonds de réserve mais aussi de l’alimenter de 262000 €. Un bas de laine est toujours apprécié en période de grand froid."

Plus de démocratie

Un plus au niveau démocratie arrive avec l’acquisition d’un matériel audio et vidéo, validée pour un montant de 30000 € TVAC. Ce matériel, en partie subsidié, permettra aux citoyens de suivre les débats dans de meilleures conditions.

La liaison cyclable entre Mariembourg et Frasnes a été approuvée avec des remarques sur le manque de marquage prévu à la traversée des ronds-points. Pour la suite vers Couvin, c’est avec consternation qu’on apprend que rien n’est actuellement prévu pour réaménager la N5 vers Couvin, incluant une continuation de la piste cyclable vers le centre-ville.

À ce sujet, le bourgmestre a laissé entendre qu’il ne serait pas de bon ton de manifester pacifiquement le 4 juillet, Les tags au Grand-Pont ont été effacés!

S’adressant à l’échevin Gilson, le conseiller Delire reproche: " Je voudrais relayer les doléances d’un commerçant couvinois qui n’a pas été contacté pour la réalisation du feu d’artifice du 21 juillet. Cet indépendant s’étonne aussi de ne plus être repris dans la liste des soumissionnaires pour des travaux d’élagage, plantations et de pyrotechnie. Même remarque donc au sujet des montages de podiums et de l’éclairage lors de la fête de la musique, confiés à des sociétés extérieures..En revanche pour des T-shirts ou bâches publicitaires, l’échevin n’oublie pas de faire vivre des fournisseurs locaux, qui, eux, lui sont notablement proches."

Il lui reproche aussi de ne pas avoir embrayé sur le projet d’organisation des Championnats de Belgique cyclistes en 2028, qui représentait une opportunité en termes de promotion sur une échelle internationale.

Bernard Gilson répond qu’il n’a pas envie d’engager une majorité future sur un projet coûteux qu’elle n’aurait pas choisi.