"Je viens voir Monique!" , s’écrie Emmylou (5ans) en courant se jeter dans les bras d’une mamie ravie. Léane et Sidney (6 ans), ont, elles aussi, enfilé une robe de princesse en sortant de l’école maternelle de Couvin. Les enfants sont attendus avec joie ce vendredi en fin d’après-midi par les résidents de la maison de repos La Fontaine à Oignies-en-Thiérache sur la commune de Viroinval.

Guidés par Gaëtan Fevry, le directeur, et par Christelle Notte, la responsable du personnel de la maison de repos, Stéphanie Levêque, éducatrice spécialisée à l’AMO le CIAC, à l’initiative de cette visite, et les enfants préparent les plateaux de douceurs à offrir aux personnes âgées lors d’un apéro musical. Liliane (89 ans) observe les enfants avec bonheur: "Ce sont des rayons de soleil qui font du bien."

Depuis le mois de mars, les enfants de plusieurs écoles maternelles et primaires et les résidents partagent des activités. Ces rencontres sont proposées par l’équipe de l’AMO le CIAC qui accomplit un travail de fond de prévention sociale et éducative auprès des jeunes et leurs familles dans la région de Couvin, Viroinval et Doische. "La pandémie a aggravé le manque de contacts déjà bien présents entre les enfants, les jeunes et les personnes âgées, explique Stéphanie Lévêque, éducatrice à l’AMO Le CIAC. La majorité d’entre eux souffre notamment d’isolement et de solitude. Certains enfants bénéficiant de notre service ont perdu leur grand-père ou leur grand-mère. Beaucoup de personnes âgées ont connu le décès de leur conjoint, de leur frère ou sœur ou d’amis. Avec ce projet “Dé-en-Bulle”, nous souhaitons ouvrir nos actions pour un public plus élargi afin de permettre l’échange et le partage entre deux populations de notre territoire d’action qui se rencontrent peu. Nous souhaitons favoriser le vivre ensemble et le partage via des activités ludiques."

Nous souhaitons favoriser le vivre ensemble et le partage, entre deux populations qui se rencontrent peu, via des activités ludiques.

Prendre soin des autres

Les activités proposées (préparation de crêpes, excursions diverses, jeux de société, jardinage…) sont autant de prétexte pour apprendre à chacun à "prendre soin de l’autre" en développant des liens affectueux.

C’est que dans la région de Couvin, comme partout ailleurs, la crise sanitaire a frappé durement de nombreuses familles. "En tant qu’acteurs de première ligne, nous sommes confrontés à une amplification de certains phénomènes comme la dégradation de la santé mentale des jeunes, le décrochage scolaire et social conduisant à un isolement de chacun. Notre volonté sur le long terme est vraiment de créer du lien social solidaire."

amo-ciac.be