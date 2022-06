Elle l’a été pour beaucoup de Couvinois qui ont bénéficié d’une météo estivale, d’un superbe endroit avec la déclivité de la Grand-Place comme gradin naturel et d’un rendez-vous musical comme on les aime. Le groupe Sharko, avec un David Bartholomé au chant, plutôt déchaîné, a conquis le public et assuré la première partie de façon magistrale.

Ensuite, le groupe mythique carolo Gangsters d’amour occupait la scène, un peu trop à l’étroit au vu du nombre de musicos. Avec ses tubes "Meurtre à Hawaï", "Coûte que coûte" ou "Hey Baron rouge" que beaucoup connaissaient et fredonnaient, l’ambiance est encore montée d’un cran, même si Philippe Résimont, chanteur du groupe depuis le décès de Jeff Bodart, avait dû se faire remplacer au pied levé par un Théo qui a fort bien assumé l’intérim.

L’organisation de cette première soirée relevait de l’échevinat de la Jeunesse et Bernard Gilson était donc un échevin très satisfait de cette belle soirée. La partie bar était assurée par cinq jeunesses de l’entité.