Succès mitigé pour le forum des énergies renouvelables à Couvin - L’énergie en AIESH, en chiffres

Il n’a remporté qu’un succès d’estime, avec une assistance réduite à moins de dix personnes dont une bonne partie de la locale Écolo. Néanmoins, le public a pris le temps de poser de nombreuses questions à Didier Wallée, directeur de l’AIESH, venu présenter le travail de son intercommunale, gestionnaire de réseau d’électricité, ainsi que les perspectives d’économies d’énergies pour le territoire de Couvin.

C’est en effet cette société qui devrait prochainement être confirmée par la Région wallonne comme GRD pour l’ensemble de l’entité. C’est en tout cas le vœu du conseil communal, qui doit faire l’objet d’un avis de la part de la CWAPPE, puis d’une approbation du gouvernement wallon. Ensuite, l’AIESH devra négocier avec ORES le rachat du réseau du nord de l’entité, qui ne lui appartenait pas jusqu’ici. Ce rachat aurait déjà dû se faire depuis 2012, en vain: à coups d’actions en justice, les deux opérateurs ne se sont jamais mis d’accord sur la valeur du réseau. "Ça devrait aller bien plus vite cette fois, a rassuré Didier Wallée, directeur de l’AIESH. Nous étions quasiment parvenus à un agrément au moment de la désignation des nouveaux GRD."

Durant la séance, l’AIESH s’est efforcée de répondre à une question: que peut faire un GRD pour aider à la transition énergétique? "Nous ne pouvons pas produire d’électricité. Ce n’est donc pas nous qui allons installer des éoliennes ou du photovoltaïque. Nous devons juste faciliter les installations." Dans cet objectif, quatre moyens d’action sont mis en place:

– Renforcer le réseau : il est déjà conçu pour supporter un accroissement des installations de productions. "Actuellement, on compte plus de 67 Mégawatts de production décentralisée installée (lieux de production). C’est plus que ce que le plan Énergie climat veut nous imposer pour 2030."

– Moderniser le réseau : Didier Wallée a fait la promotion des futurs compteurs "intelligents": "Nous commençons à les installer dès ces prochaines semaines. Tous les compteurs devront être changés en maximum 15 ans." Leur avantage, dit-il, est qu’ils permettront de mieux évaluer la consommation, parfois même de chaque appareil de la maison de façon dissociée, de manière à organiser la consommation électrique, et donc à agir pour la réduire.

– Moderniser l’éclairage public : 20% des points lumineux de l’AIESH avaient été remplacés par du led, à la fin 2021. "On doit aller plus vite pour réduire la consommation et allonger la durée de vie des lampadaires. On doit aussi supprimer l’éclairage superflu et envisager un dimmage ou une extinction la nuit, en collaboration avec les communes."

– Offrir une assistance aux citoyens : comprendre la facture sera de plus en plus compliqué, d’autant que l’on s’apprête à instaurer quatre tarifications différentes sur une seule journée. L’utilisation des compteurs intelligents nécessitera un écolage aussi. Surtout du public précarisé, a insisté une membre du public.

La présentation a été prolongée par un long échange avec l’assistance. Tant Bernard Gilson que Jean le Maire semblaient vouloir réitérer ce genre de soirée d’échange, sur d’autres thèmes liés aux énergies. Par exemple sur la production d’hydroélectricité.

Actuellement, la consommation annuelle d’électricité dans les six communes de l’AIESH avoisine les 200 gigawatts/heure par an. La production d’énergie verte, elle, se chiffre à 34 GW/h/an en photovoltaïque, grâce à 2879 points de productions. Au niveau des éoliennes, les parcs de Solre-Saint-Géry et de Baileux, ainsi que l’éolienne de Couvin, comprennent une trentaine d’éoliennes pour une production autour des 102 GW/h/an.

Une perspective à prendre en compte: le passage aux voitures électriques. L’AIESH doit faciliter l’installation de bornes mais ne peut pas les installer elle-même. "On compte actuellement 4,5 bornes pour 10000 habitants dans notre secteur, c’est deux fois plus que la moyenne wallonne. On estime que 4000 véhicules auront besoin du réseau d’ici 2030 dans notre zone."