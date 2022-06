Le cortège débutera à 15h. Il sera animé par les Fanfares royales locales et sera composé des quatre plus grands Petignolais: Pitou l’éleveur de chèvres, Marie-Pitou la fleuriste de sabots, Gédémon qui porte l’acronyme du Général de Monge et Belle-fleur, au doux nom de la variété star des vergers.

Ils seront accompagnés du géant français de Trélon, Saint-Pansard, ainsi que de deux géants venus de Bouvignies, près d’Ath. Le défilé se terminera par un rondeau sur la place.

Pendant ce temps-là, une brocante envahira les rues du village (dès 6h) et une petite restauration sera proposée au jeu de quilles.

Samedi, le comité des fêtes renouera avec la tradition des jeux villageois, à 18h.