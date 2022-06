Les Gangsters d'amour et Sharko à Couvin pour fêter la musique

À l’affiche du vendredi 17 juin sur la Grand-Place de Couvin

20h Sharko

Après plusieurs détours et autres contrastes musicaux, Sharko revient aux sources et à son univers originel; le rock, simple et élémentaire, dans la formule trio (David Bartholomé au chant et à la basse, Guillaume Vierset à la guitare et Olivier Cox à la batterie).

22h Gangsters d’amour

Ce groupe mythique carolo, dont le chanteur était le regretté Jeff Bodart, a écumé les scènes de toute la Francophonie et parfois bien au-delà durant les années 80.

Trente ans plus tard, les membres de cette fabuleuse équipe se retrouvent, afin que le phœnix renaisse de ses cendres. Ils reviennent présenter leur nouveau show: "Les Gangsters d’amour ne meurent jamais", reprenant notamment quelques tubes inoubliables: S.O.S Barracuda, Meurtre à Hawaï, Hey Baron Rouge ou encore Coûte que Coûte.

La composition du groupe est: Jean Castin (chœurs), Patrick Dieleman (chant et chœurs), Pierre Gillet (clavier), Daniel Lenoir (guitare), Jean-Marc Lurquin (saxophone), Henri-Olivier Pector (trombone), Louis Petyt (chant et trompette), Jean-Marc Pitance (batterie), Philippe Résimont (chant), Pep Romeo (basse), Grégoire Busine (régie générale).

À l’affiche du samedi 18 juin sur la scène de l’Absolu, rue du Pilori, 2 à Couvin

17h30 Nikie & Bozo

Duo piano – chant

Pop anglaise – jazz – chansons françaises

20h30 No Steam

Formé en 2022, NØ Steam est un groupe belge qui mélange jazz, funk, hip-hop.

On y retrouve des musiciens bien connus de la scène belge et internationale avec entre autres, Dj Grazzhoppa, considéré comme le parrain du style et le pianiste de jazz Igor Gehenot, aux claviers.

Le groupe fait revivre, à travers un tout nouveau set de compositions, la fièvre de la période éléctro-jazz des années 2000 en la mélangeant avec des influences contemporaines. L’énergie des cuivres, le groove puissant de la section rythmique, les improvisations bouillonnantes et les arrangements minutieux font l’identité de ce groupe avec ce son unique. Avec: Jean Paul Estiévenart – Trompette, Hervé Letor – Saxophone, David De Vrieze – Trombone, DJ Odilon – Turntables, Igor Gehenot – Clavier, Fabrizio Graceffa – Guitare, Federico Pecoraro – Basse, Martin Méreau – Batterie

Entrée libre à tous les concerts.