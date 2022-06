"Les critères de délivrance du permis d’implantation commerciale ne sont pas tous rencontrés , explique son cabinet. En effet, les décisions doivent être motivées sur base de quatre critères: la protection du consommateur; la protection de l’environnement urbain; la politique sociale et la mobilité durable.

Le projet est situé au sein d’un ancien hangar positionné entre la carrière et le chemin de fer, au nord du complexe commercial "La Couvinoise" qui engendre un flux de circulation déjà très important. De plus, ce commerce ne dispose pas de parking directement accessible mais partage un parking avec le commerce voisin. L’accès au site nécessite de traverser le passage à niveaux.

En ce qui concerne le volet mobilité, le SPW MI et Infrabel ont remis des avis défavorables au regard de la problématique du flux de véhicules supplémentaires au niveau du passage à niveau et le risque accru d’accidents (remontée de files,… etc.).

De plus, la Ville de Couvin est déjà bien équipée dans son offre commerciale et il n’y a pas lieu de renforcer davantage l’offre.

Pour ces raisons, le ministre avec ses collègues en charge des recours sur permis d’implantation commerciale et des différents avis consultés ont décidé, tout comme l’administration communale de Couvin, de refuser le permis."

Si l’on suit plusieurs de ces arguments, on en conclut qu’aucun commerce ne pourra plus s’installer dans cette partie du centre commercial tant que le passage à niveau d’accès n’est pas sécurisé. Un dossier où le SPW et Infrabel se sont enlisés dans d’interminables négociations avec le promoteur du centre commercial.

Quant à MERE, l’enseigne vient d’ouvrir son premier magasin belge, à Opwijk.

Nous avons tenté de prendre contact avec les responsables de l’enseigne MERE pour savoir s’ils comptent persévérer à Couvin. En vain.