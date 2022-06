Pont à Couvin: tarmac régional ou pavé communal

Situé dans deux périmètres de classement, l’ouvrage devait être rénové dès septembre dernier. Mais dès octobre, les travaux ont été arrêtés après l’alerte d’un citoyen couvinois, qui a observé que le chantier envisageait une modernisation de l’équipement et des revêtements sans permis, malgré ces classements.

Depuis huit mois, les travaux sont donc à l’arrêt et les différents services de la Région tergiversent.

À Eddy Fontaine, la ministre a confirmé que "deux solutions sont examinées:

– Le placement d’une bande de roulement en asphalte, moyennant l’élargissement des trottoirs en pavés, le maintien des garde-corps existants et le placement des bordures en pierre bleue. Il s’agit là d’un compromis tenant compte tant du patrimoine que des contraintes techniques du SPW.

– Le retour à la situation originelle avec maintien des garde-corps existants, des trottoirs et la bande de roulement en pavés, cela pour autant que la voirie soit requalifiée en voirie locale, car un tel aménagement serait difficilement conciliable avec les spécificités inhérentes à une voirie régionale."

Cette dernière considération est pour le moins étonnante: que ce pont soit communal ou régional, c’est le même trafic qui l’empruntera. Et donc les mêmes spécificités techniques qui s’imposent. Quel est donc l’intérêt de le transférer au patrimoine local? On comprend là que la Région ne veut plus cautionner la pose des pavés vu le charroi important qui passe sur l’ouvrage.

Notons que dans sa réponse, la ministre De Bue semble regretter que la députée Françoise Mathieux ait dévoilé dans nos colonnes la teneur de ces discussions, il y a un mois, à l’issue d’une réunion de travail: "La question est portée sur la place publique avant qu’elle ne puisse être débattue dans le cadre de la prochaine réunion du Patrimoine, début du mois prochain, ce que je déplore."

Suite à la sortie de la députée couvinoise, plusieurs voix s’étaient élevées tant pour tancer la lenteur du calendrier des discussions que pour réclamer le retour des pavés, voire pour suggérer que le pont devienne piéton, en figeant la déviation actuellement en place.