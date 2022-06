La Couvinoise Leila, victime du «violeur de la Sambre»: «Je le hais et j’espère qu’il finira sa vie en prison»

Et parmi elles, on retrouve la Couvinoise Leila. Victime de Dino Scala en 1991, elle fera face à son bourreau ce mercredi, et elle attend ce moment depuis longtemps.

"Son arrestation m’a fait un bien fou. Mercredi, je lui dirai que je le hais de tout mon corps, de tout mon cœur, de tout mon être. Et que j’espère qu’il finira sa vie en prison pour le bien de la société", explique la Couvinoise de 52 ans à nos confrères de La DH .

Son agression remonte au mois de novembre 1991. À cette époque, Leila a 21 ans et vit chez ses parents à Leval, dans le nord de la France, près de la frontière belge. Comme chaque matin, elle se rend à pied à la boulangerie où elle travaille quand soudain, un homme à capuche l’agresse par-derrière. Il lui serre le cou avec son bras et l’emmène de force dans une maison en ruine.

J’avais encore son odeur en moi. Il puait. J’ai su plus tard pourquoi. Il travaillait dans une usine.

"J’ai senti une lame dans mon coup. Il a déboutonné mon chemisier et a mis ses mains sur mes seins en me disant que ce n’était pas la première fois qu’il faisait ça. Il m’a ensuite poussée dans le fond de la maison et m’a contraint à une fellation avec le couteau sous la gorge", raconte-t-elle.

Une fois Dino Scala parti, Leila est tétanisée et reste dans le noir. Elle finit par sortir et sonne à une amie, dont la mère la ramène chez elle. Leila se rend ensuite au commissariat pour faire sa déposition. "J’avais encore son odeur en moi. Il puait. J’ai su plus tard pourquoi. Il travaillait dans une usine."

Un an plus tard, Leila quitte la France et s’installe dans la botte du Hainaut, sans se douter que son bourreau sévit également dans la région.

Trois décennies plus tard, la Couvinoise, devenue maman de deux enfants, reste traumatisée par les événements. Les séquelles psychologiques ont "bousillé" sa vie professionnelle et sexuelle. "J’ai la phobie du noir. Je prends un médicament pour dormir. J’ai une peur bleue de la foule aussi.Ma fille m’a fait remarquer que, chaque fois que je stresse, je me tiens le cou", ajoute-t-elle.

Jugé jusqu’au 1er juillet, DinoScala comparaît pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d’agression sexuelle commis de 1988 à 2018.

Ce Français de 61 ans, père de 5 enfants a reconnu "une quarantaine de faits" , selon son avocate, Me Margaux Mathieu. Parmi ses victimes, 8 sont belges. C’est d’ailleurs après une nouvelle agression commise en 2018 à Erquelinnes que cet ex-ouvrier et entraîneur de clubs locaux de football sera arrêté.