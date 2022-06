Du packrafting dans des grottes, à découvrir!

Le packrafting trouve son origine en Alaska où il permet de randonner dans des milieux naturels variés avec beaucoup de cours d’eau. Il s’agit d’un raft gonflable léger pouvant même être glissé dans un sac à dos, ce qui permet donc d’alterner marche et navigation.

Il faut réserver impérativement pour pouvoir accéder et louer un packraft aux Grottes de Neptune. Il permet de remonter ensuite le cours de la rivière souterraine pour découvrir les étages supérieurs de la grotte à la lueur de sa lampe frontale.

Céline Matis, étudiante: "C’est une manière super-chouette de découvrir les grottes, seul à la lueur de la lampe frontale du casque. Au début c’est saisissant, car à part cette lampe, c’est le noir absolu. On peut accéder à des endroits inaccessibles avec les barques en visites guidées. À aucun moment je ne me suis sentie en danger. Je recommande vivement cette expérience ludique et sportive aux amateurs de sensations."

La profondeur de l’eau est de 50 centimètres et la température est constante à 12° dans ce milieu souterrain. Il faut une certaine agilité pour entrer et sortir du raft et il est préférable de prévoir des vêtements de rechange. La location comprend l’accès, une carte des grottes, le raft, les pagaies, le casque et la lampe frontale.

Réservations: info@grottesdeneptune.be ou 060 31 19 54.