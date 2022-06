La route sera reconstruite et l’échevin des Travaux, Francis Saulmont (MR-IC) a expliqué en conseil communal qu’un choix avait été opéré: construire une route plus étroite mais plus épaisse, avec plus de 20 cm de béton, pour qu’elle soit suffisamment résistante au passage constant des poids lourds.

Le marché qui a été confié à l’entreprise René Pirlot comprend le revêtement en béton discontinu monocouche sur du tarmac, le renouvellement des têtes d’aqueduc, le curage de la canalisation, la remise sous profil des accotements.

Le délai d’exécution a été fixé à 100 jours ouvrables mais les travaux devraient pouvoir être terminés avant les congés du bâtiment. "Vu l’épaisseur du béton, un temps de séchage important est prévu, de quatre à six semaines suivant les conditions météos" , a expliqué l’échevin.

Ces travaux ont été estimés à€ 186177 TVAC, mais des révisions de tarif sont à craindre, ce qui pourrait faire gonfler considérablement le budget. "Nous avons d’ailleurs déjà reçu un courrier de l’entreprise pour nous prévenir que ce sera inévitable vu la hausse constante des prix des matériaux" , explique Francis Saulmont. Dans le cadre du Plan d’Investissements Communaux, 60% de subventions sont promis.