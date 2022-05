Les apéros des Fagnes de retour à Couvin

Un premier apéro des Fagnes s’est déroulé sur la place Gouttier ce jeudi de l’Ascension, à Couvin. Avant la période Covid, ce genre d’événement avait déjà été proposé, dans des lieux originaux, et séduisait un public de plus en plus nombreux. Pour cette reprise, les amateurs ont répondu nombreux à l’invitation des cafetiers et restaurateurs couvinois.