Des balades didactiques étaient proposées. Traversant le verger conservatoire, le guide a expliqué la vie de l’abeille et de la colonie, ainsi que la faune et la flore environnante. Le but de l’association est d’apporter une vulgarisation et une formation sur l’abeille. C’est ainsi que les visiteurs ont appris qu’il existe 273 espèces d’abeilles en Belgique et que la plupart d’entre elles sont solitaires. Peu se retrouvent donc en essaim. Et pour nourrir les hôtes du jour, les plantes mellifères fournissent soit le pollen ou le nectar.

Le guide informe également que l’espèce indigène ne perçoit que les UVpour distinguer les fleurs. Il ajoute que l’abeille noire est, dans la région de Chimay, la seule espèce à l’honneur. Les apiculteurs couvinois élèvent également cette espèce mais aussi d’autres, tout en veillant à garder les spécificités des espèces. Si l’on hybride les abeilles, ces dernières deviennent plus agressives et ont moins de rendement.

En fin de journée, les visiteurs ont pu assister à l’extraction du miel. Dans les locaux du CPAS, une exposition sur l’abeille était visible. Des fascicules et des sachets de graines de plantes mellifères étaient à disposition des visiteurs. Avant de repartir, les visiteurs pouvaient étancher leur soif ou manger un morceau.

Les membres de l’ASBL précisent que si des personnes observent un essaim d’abeilles dans la nature, elles peuvent prévenir un apiculteur qui viendra le récupérer avec une ruche spéciale. Certains visiteurs ont été offusqués par l’annonce de la disparition d’une bonne partie du verger conservatoire au profit de nouveaux bâtiments…