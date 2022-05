Falaise de Couvin : une caméra pour diffuser les images des grands-ducs

Ce spectacle fascinant est parfaitement visible depuis la fenêtre d’un abri de jardin donnant sur la falaise et le nid. Le petit bâtiment, datant du XVIIe siècle, appartient à un Couvinois d’adoption, Jean-Michel Halsberghe, résidant rue des Béguines depuis 35 ans.

Une vue directe sur le nid

"Chaque année, j’observe ce couple au printemps, lors de la nidification, explique le Couvinois. Les deux premières années, les petits sont morts. Mais cela fait deux ans qu’ils résistent et sont bien portants."

Pour mieux admirer les grands oiseaux, il a acheté une longue-vue particulièrement efficace. Même si le nid est situé à une centaine de mètres de la fenêtre, aucun détail n’échappe à l’observateur.Et des photographes animaliers se sont déjà empressés de venir prendre des photos depuis cet endroit privilégié.

Mais Jean-Michel Halsberghe veut aller plus loin et partager ces observations avec le plus grand nombre. Ne pourrait-on pas placer une caméra fixée en direction du nid, ce qui permettrait de diffuser des images en direct? Dans la foulée, cela permettrait d’attirer l’attention sur Couvin, son environnement et ses richesses touristiques.Les autorités communales et l’office du tourisme sont contactés.Sans réaction…

Notre homme prend alors contact avec Christophe Delire, responsable de Couvin.com , site d’information locale bien connu dans le Couvinois. Lors de la dernière ducasse des Bois, ce dernier a retransmis en direct, sur son site, la course cycliste organisée sur place. Il pourrait faire de même avec le ballet offert par les grands-ducs.

Caméra infrarouge

De gauche à droite: Jean-Michel Halsberghe, Vincent Delire et Stéphane Haubecq, dans l’abri de jardin donnant sur le nid. ©ÉdA – 502113142614

« J’ai immédiatement été emballé, insiste Vincent Delire. Et quand j’ai découvert la vue sur le nid depuis l’abri de jardin de Jean-Michel Halsberghe, j’ai été estomaqué. En outre, toutes les conditions sont réunies pour installer une caméra: le nid est proche, nous sommes dans un abri et ce dernier appartient à un privé. »

Pour mener à bien ce projet, il demande l’aide de Stéphane Haubecq, responsable de la société smartpointcom.be , spécialisée dans la communication. Il faut trouver des fonds pour acheter une caméra performante (près de 2000€) qui permettra d’observer les rapaces de jour comme de nuit et de diffuser les images en permanence en streaming. Avec sa société, Ulrich Bartolas (centre commercial de La Couvinoise), accepte de financer en partie l’opération. D’autres partenaires sont attendus prochainement.

"Nous avons acquis la caméra, reprend Christophe Delire. Dans les prochains jours, nous allons procéder à son installation et à tous les tests techniques. Mercredi prochain, nous comptons transmettre en direct les premières images du nid. Pour y avoir accès, les gens pourront se connecter sur un site spécialement créé: www.owlhouse.be On pourra aussi y trouver des T-shirts ou des produits dérivés à vendre pour financer l’action. Des séquences plus courtes reprenant des moments importants seront également disponibles sur Couvin.com.Avec ce dispositif, nous espérons ainsi attirer l’attention sur Couvin. Une collaboration est déjà envisagée avec la télévision Boukè (ex-Canal C) et nous espérons que la RTBF s’intéressera à nous également."

Un apéro pour les grands-ducs

Au niveau plus local, un événement festif sera organisé durant la fête de la Musique, avec observation des oiseaux depuis un espace vert en face de la falaise et un apéro à la santé des grands-ducs! En principe, la caméra devrait rester active jusqu’à la fin de la nidification, quand les jeunes s’envoleront pour trouver de nouveaux territoires. « Mais dès le printemps 2023, le dispositif sera de nouveau installé, et cette fois plus tôt dans la saison », annonce Vincent Delire qui rêve déjà d’installer des caméras supplémentaires, ailleurs dans l’entité, pour observer d’autres spectacles offerts par Mère Nature.