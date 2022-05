Couvin: son petit ami bruxellois est vite devenu son ennemi quand il l’a violée en la menaçant avec un couteau

Après quelques semaines d’échanges amoureux sur la toile, ils décident de se voir physiquement. Sébastien la convainc de l’attendre devant son internat vers 8 heures, avec un fameux pique-nique et il vient la chercher au volant d’une BMW 525 cabriolet. Ils s’embrassent à perte de vue mais, rapidement, l’adolescente lui demande comment il a fait pour obtenir le droit de conduire à 16 ans. Ses explications sont touffues: il aurait eu droit à un permis social, son père étant décédé et sa mère étant invalide!….

La journée est longue dans la forêt mais elle passe à une vitesse VV’, entre longs baisers, pique-niques, et promenades. Les amoureux sont seuls au monde. Dans la soirée, le Bruxellois la reconduit devant son internat.

Le soir même, ils échangent des messages encore longtemps, avant de s’endormir, chacun chez soi. Le lendemain, les échanges reprennent. C’est l’amour fou, en apparence toujours. Après quelques jours, le gars invite cette fois Véronique à venir à Bruxelles et à faire un tour à la Foire du Midi. Elle accepte.

Elle découvre un Bruxelles qu’elle ne connaît pas et s’amuse comme une folle avec les sensationnelles attractions de la Foire. Gaufres, loukoums, fruits confits, barb’à papa… Tout y passe. Le soir venu, il la convainc de venir voir son appartement. Ils y boivent de l’alcool et Sébastien profite de l’ivresse de l’ado pour la violer. Elle se défend, frappe son amoureux devenu son ennemi mais il sort un couteau et le met sur la gorge de la petite. Il perpètre un viol complet, sans protection.

Ensuite, il va la déposer à la gare, lui confie qu’il a passé un très bon moment et lui propose de se revoir. Véronique entre dans la gare et s’assied pour pleurer. Un jeune adulte vient à sa rencontre, elle lui raconte tout et celui-ci la convainc de se rendre au commissariat le plus proche. Elle se soumet au Set Agression Sexuelle et du sperme est prélevé sur ses cuisses et sur son slip. Elle peut enfin rentrer chez elle et l’enquête est menée tambour battant.

Sébastien, dont on découvre qu’il a 20 ans, reconnaît avoir passé de bons moments avec l’ado mais conteste tout viol. Il est confondu par son ADN.

Mardi, la cour d’appel de Bruxelles a confirmé la peine de 8 ans ferme prononcée par le tribunal correctionnel.