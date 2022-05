Une section de préparation aux métiers de la Défense s’ouvre à l’athénée de Couvin

En Entre-Sambre-et-Meuse, l’athénée royal Jean Rey de Couvin a été sélectionné. Dès septembre prochain, l’école ouvrira une 4eannée dédiée à cette spécialité. La grille horaire est encore en cours de création mais elle comprendra des cours théoriques et pratiques dispensés par des personnes-ressources venant de l’armée, de la police, des pompiers et par des agents de gardiennage et des agents pénitentiaires.