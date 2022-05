La Maison de jeunes Les Leus se dévoile, à pied

La Maison de Jeunes de Frasnes a organisé ce 1er mai un Walk and Trail, activité familiale consistant en une balade découverte de 7 km et, pour les plus sportifs, un trail de 7 ou 20 km. Ces circuits permettaient de découvrir de superbes endroits dans la région de Frasnes. Il y avait de beaux dénivelés et de beaux points de vue, notamment vers la carrière de Frasnes. Les promeneurs pouvaient aussi observer la faune locale au passage de l’observatoire nature de Frasnes.