De nouveaux ateliers à l’Institut Sainte-Marie

C’est non sans une certaine fierté et une émotion que le directeur de l’Institut Sainte-Marie de Pesche, Éric Colot, a inauguré les nouveaux ateliers de maçonnerie, électricité, petite mécanique, menuiserie et de soudure jeudi dernier, et ce devant une assemblée composée notamment de membres du Cegec et des entreprises locales, CRC, ETC et STA, qui ont participé à la magnifique rénovation de la salle de sports et à la construction des nouveaux ateliers. S’ajoutaient à cette assemblée le corps professoral et des autorités de la Ville de Couvin. Après le rappel historique du projet relaté par le président du pouvoir organisateur, Bernard Maturin, le directeur de l’établissement scolaire a évoqué les besoins de concrétiser la fusion de l’ancienne école technique Saint-Germain de Couvin avec l’ISM: " Afin d’assurer l’égalité des chances de chacun de nos élèves et leur permettre de leur procurer un lieu d’apprentissage non seulement fonctionnel mais qui permette également les échanges et les concertations, nous nous devions de réaliser la construction de ces nouveaux ateliers qui répondent aux défis du développement de la région ."