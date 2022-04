Un an déjà pour le zoning «La Couvinoise»

Ulrich Bartolas: " Lorsque j’ai annoncé ce projet, on m’a traité de fou, tu n’as pas l’expérience pour réaliser un centre commercial, de plus aussi grand, et ne fais pas ça dans une ville périphérique comme Couvin. J’ai répondu ce sera ça et ici à Couvin. Je suis entouré d’une équipe formidable et de plus nous continuons à gérer le centre commercial. Nous ne sommes pas des promoteurs qui construisent et puis disparaissent, nous sommes sur le pont, 7 jours/7 et 24h/24. Nous ne sommes pas peu fiers d’annoncer que 1500000 clients ont fréquenté le site et ce n’est pas une estimation puisque le comptage se fait par caméra! Tant de clients qui viennent de partout et dont Couvin bénéficie des retombées."

L’inauguration n’a pu se faire en pleine pandémie, mais l’occasion était belle de jumeler celle-ci avec le premier anniversaire du site.

Le bourgmestre a prononcé un discours dont l’essentiel se résumait aux retombées touristiques et à un pôle générateur d’emplois bienvenu à Couvin. Il espère que les problèmes liés à la circulation pourront être résolus au plus vite. Françoise Mathieux, députée régionale, ajoutait qu’elle se félicitait de ce projet ambitieux pour Couvin et que le centre commercial était une belle porte d’entrée pour Couvin. Elle assure relayer avec ses collègues parlementaires auprès des ministres Bellot et Henri les préoccupations des Couvinois en termes de mobilité.

Les 19 enseignes vont bien entendu proposer des conditions spéciales et des animations toute cette fin de semaine afin de célébrer ce premier anniversaire, dans la prolongation de l’inauguration qui a rassemblé 250 personnes dont le personnel des différents magasins.