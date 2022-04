Rappelons que ce bâtiment, autrefois boulangerie-pâtisserie Ballat a été loué par la Ville afin de mettre à disposition plusieurs cellules à des commerçants susceptibles de s’installer en centre-ville de Couvin. Ce projet a été initié par l’échevine du Commerce Frédérique Van Roost et a pour but de redynamiser le centre-ville couvinois.

Coopesem, le premier occupant, a pour objectif de proposer une alternative au système de distribution actuel en favorisant l’agriculture locale et paysanne en prônant un système juste et équitable avec des produits qui ont du goût et qui sont produits dans le respect de la terre et de l’humain.

Cette coopérative regroupant une soixantaine de producteurs locaux est tenue par des bénévoles.

Avec plusieurs endroits de retrait des marchandises, Coopesem est présent à Couvin depuis un an. En attente de ce local, ils ont déménagé plusieurs fois passant de la salle de la Ruche à la salle Culturelle de l’Harmonie et de l’ancienne gare pour enfin trouver un local décent.

Émilie Guilmin, chargée de mission sensibilisation des consommateurs: "Nous sommes bien soutenus par la Commune et maintenant nous avons une bonne visibilité au centre de Couvin avec une belle vitrine. Le local est lumineux et bien aménagé. Nous fonctionnons ici à Couvin avec une dizaine de bénévoles. Les commandes se font en ligne sur www.coopesem.be . Nous vous préparons vos paniers et vous les récupérez dans ce local le vendredi de 16h à 18h. Les produits que nous vendons sont issus de producteurs locaux s’engageant à respecter notre charte de qualité."

Certains clients font remarquer que la ville étant maintenant contournée par les poids lourds, un aménagement du trottoir avec un parking à durée limitée permettrait de charger les commandes plus aisément sans se mettre en contravention. C’est peut-être à réfléchir par la commune afin de donner un atout supplémentaire à la maternité commerciale.

Souhaitons maintenant qu’avec cette visibilité accrue que le nombre de clients Coopesem à Couvin s’accroîtra, ce sera tout bénéfice pour notre planète avec des produits en circuits courts.