Un coup de feu dans le toit de sa voiture à Couvin: la vidéo avait tourné sur les réseaux, le fournisseur risque gros

Pour les armes, le Parquet évoque un approvisionnement au Grand-Duché pour revendre à Philippeville et Couvin. Le portable a parlé en termes de pylônes activés et de photos. L’homme parle de propositions de vente refusées et de captures d’écran. Une thèse malmenée par un prévenu de Couvin. Celui-ci explique que, durant l’été, il est allé au bowling avec le premier prévenu. Le Couvinois a accepté de le reconduire chez lui, moyennant paiement du carburant. " Il est revenu avec 15 € et un Magnum 357, explique-t-il. Il a voulu filmer. Je ne savais pas que l’arme était chargée. J’ai fait feu par inadvertance dans le toit de ma voiture." La vidéo a fait le tour des réseaux et a poussé la police à investiguer sur l’origine de l’arme et du film. L’homme nie. Tout comme il le fait pour la vente de cannabis.

4700 € par la fenêtre

Pourtant condamné à 30 mois avec sursis probatoire, pour vente entre 2017 et 2019, il aurait remis le couvert entre juillet 2019 et octobre 2021. Impossible selon lui, il aurait seulement recommencé à la perte de son emploi, soit en janvier 2021 jusqu’en octobre. Date où il est intercepté suite à des coups portés sur un ami.

Lors de la perquisition, la police a retrouvé 144 gr de cannabis, une balance avec des traces de cocaïne et 4700 € en petites coupures dont il tentait de se débarrasser par la fenêtre. Le Parquet requiert 30 mois et 8000 € d’amende pour le volet armes et 4 ans et 16000 € d’amende pour la drogue. Sans oublier les confiscations.

Le tireur maladroit, lui, risque une peine de travail. Du côté de la défense du détenu, on resitue le contexte dans une série de relations houleuses qu’entretiendrait son client avec d’anciennes connaissances qui lui en veulent. Celles-ci auraient décidé de charger la barque vu que son client doit passer un certain temps derrière les barreaux. Elle demande une peine de probation autonome. Jugement le 3 mai.