Lors de son arrivée la semaine dernière, la famille qui l’accueille était à la descente du bus et l’a guidée vers la Maison Croix-Rouge où de rapides formalités ont été effectuées. Les Couvinois ont compris qu’elle ne demandait qu’une chose: du calme et dormir!

Ses hôtes témoignent:"On a fait connaissance, voilà la personne avec qui on va partager notre existence pendant un certain temps, car elle va vivre avec nous. Son stress est accentué du fait qu’une autre famille a pris son bagage contenant ce qu’elle a pu emporter. Nous sommes arrivés à le localiser, grâce à une traductrice bénévole et avons appris qu’il se trouvait à Uccle! On lui a expliqué qu’on allait trouver une solution.

Un repas chaud était prévu à la Croix-Rouge mais elle n’avait pas faim. Un autre réfugié nous a dit qu’elle ne mangeait pas depuis deux jours. En arrivant à la maison, elle s’est calmée et a accepté le repas que nous avions préparé. Les difficultés liées à la langue ne facilitent pas les échanges et grâce au traducteur sur nos portables, nous arrivons à nous comprendre. Il y avait onze jours qu’elle était partie de chez elle et ses deux filles sont parties plus tôt en Allemagne. Son mari est resté pour défendre son pays! Elle aime les animaux et notre chienne semble mieux la comprendre que nous. Malgré la fatigue, elle a préféré se calmer un peu avant d’aller se coucher. Nous avons fait une petite promenade nocturne avec le chien et cela lui a fait le plus grand bien. Après avoir pris contact avec les personnes d’Uccle, je suis allé ce matin très tôt récupérer le bagage. Elle ne s’est pas réveillée avant le lendemain à 14h!"

Pour des milliers de réfugiés, cette transhumance forcée est synonyme de traumatismes. Grâce à la générosité de nombreux Belges, cette migration deviendra sans doute, au fil des jours, l’occasion de nouer des amitiés.

Un jeton de présence pour aider…

En conseil communal ce jeudi, l’échevine Marie Depraetere (CVN) a dressé un bilan du travail fourni pour aider les réfugiés.

Un agent communal a été désigné comme personne ressource, chargée de recenser les offres d’hébergements. Il s’agit de logements disponibles pour un court terme."La seconde phase sera de trouver des solutions à plus long terme et cette phase relève de la responsabilité de la Région, a-t-elle précisé en prévenant qu’inévitablement,certains accueils d’urgence déborderont sur de l’accueil à moyen terme…"

Plusieurs services se sont groupés pour organiser l’accueil des réfugiés:

– La Commune coordonne l’action, recense les offres de logement, s’assure que ceux-ci répondent aux critères d’un accueil sécure et respectueux.

– Le service Population travaille avec le CPAS pour les démarches administratives, notamment pour l’octroi du RIS aux familles accueillies.

– La Croix-Rouge prépare des colis alimentaires et kits d’accueil pour soutenir les familles qui prendront en charge les réfugiés.

– La paroisse continue sa collecte de dons pour l’Ukraine et propose de collecter parallèlement pour les Ukrainiens de Couvin.

Le vendredi 25 mars, 25 personnes ont été accueillies dans 7 familles."Il s’agit de couples avec ou sans enfant, de familles nombreuses, de maman avec enfants. Les profils sont variés et les besoins aussi", a détaillé Marie Depraetere.

Jean le Maire, conseiller Écolo, a salué les efforts réalisés pour l’accueil, tout en regrettant qu’un tel élan ne soit pas observé à l’égard d’autres nationalités."Espérons que cette situation nous fera mieux comprendre les mêmes souffrances et les mêmes détresses des autres réfugiés, qu’ils soient Syriens, Afghans, Érythréens ou Yéménites. En Syrie, c’est le même Monsieur Poutine qui aidait son ami Assad à terroriser son propre peuple. C’était les mêmes avions de l’armée russe, les mêmes pilotes de l’armée russe, les mêmes bombes russes qui tuaient et terrorisaient."

Didier Vilain (Pep’s) a nuancé:"En Syrie, il y avait aussi l’État islamique…"

L’ensemble des élus locaux est néanmoins unanime pour saluer les efforts. Au nom du collège, le bourgmestre Maurice Jennequin a proposé que chaque élu verse son jeton de présence pour aider à l’accueil des réfugiés.