Eddy Fontaine: «Je suis député de la ruralité»

À mes collègues députés, je me présente toujours comme un député de la ruralité avec trois leitmotivs: le tourisme, l’économie et la lutte contre la fracture numérique.Mais il faut avouer que l’on a eu peu de séances normales, à cause du Covid. Néanmoins, nous avons pu, avec mon équipe, défendre des dossiers contre la fracture numérique. Nous avons pu faire en sorte qu’une antenne GSM soit placée au Domaine de la Forestière à Brûly-de-Pesche. Une solution s’est dégagée et ce sera bientôt fait.

J’ai concentré beaucoup d’efforts sur la fracture numérique dont les effets se sont aggravés avec le confinement. À chaque fois, j’ai resitué le contexte, pour rappeler qu’il n’y a pas que Liège, Namur et Charleroi en Wallonie.

Sinon, j’ai travaillé sur la Politique Agricole Commune, pour nos agriculteurs et, au niveau du tourisme, je travaille sur un dossier visant à faire de la Wallonie une destination trail, avec tout ce qui peut en découler pour le logement touristique et l’horeca par exemple.

Au niveau économique, ce qui freine le développement de la région, c’est l’extension du zoning de Mariembourg, qui se fait attendre depuis 20 ans. Vous n’avez pas pu faire bouger les lignes?

J’ai mis cela sur la table il y a quinze ans, quand je suis devenu échevin du Commerce et de l’Industrie à Couvin.Le problème, c’est la durée des dossiers à la Région.Je ne sais même plus à quel niveau cela bloque pour l’instant. J’ai envoyé un courrier au ministre Borsus pour en savoir plus.

Quand on est député mais dans l’opposition dans sa propre commune, on sert autant son entité que si on était dans la majorité?

Quand je suis devenu député, j’ai envoyé un courrier à tous les collèges communaux de l’arrondissement pour me mettre à leur service. Je l’ai fait à Couvin aussi. Là, quand je suis au conseil, je suis dans l’opposition et j’interviens comme tel, en essayant d’émettre des propositions constructives. Mais en tant que parlementaire, j’interviens en faveur de la Commune.Quand je fais une visite, j’invite toujours le bourgmestre local, quel que soit son parti.

Particularité durant cette mandature: Couvin compte deux députés wallons. Vous vous concertez avec Françoise Mathieux?

On a travaillé ensemble sur le dossier du Grand pont, l’un sur la question des travaux et l’autre sur l’urbanisme.

Vous travaillez sur une proposition de décret pour l’instant?

Pas pour l’instant, non. J’ai beaucoup travaillé sur un décret visant à proposer l’eau gratuite à table dans les restaurants mais avec les difficultés actuelles du secteur, je l’ai mis au frigo.

Quel dossier positif retenez-vous depuis ce début de législature?

Celui de la PAC. Avec Sabine Laruelle, on est arrivé à quelque chose de correct, même si la guerre en Ukraine vient de modifier les choses. J’ai travaillé aussi sur le décret trottinettes. Julien Matagne, député de Gerpinnes, y travaillait aussi. Nous nous sommes mis en rapport et nous avons travaillé ensemble dessus.

Un dossier qui laisse un mauvais souvenir?

Celui d’EFEL à Couvin. On doit réorganiser une activité économique sur le site et cela patine. J’y inviterai Willy Borsus prochainement, pour qu’il se rende compte de la situation. Moi, j’y verrais bien un espace multimodal, avec un parking pour les poids lourds, vu le nombre de camions qui stationnent la nuit le long de l’autoroute.

Vous avez toujours été motivés par des matières comme les sports, l’événementiel et la culture. Vous êtes plutôt député de la fédération ou député de la Région?

En principe, on siège une semaine sur deux dans chaque institution. Moi, à la Fédération, j’interviens dans les commissions liées à la Jeunesse et à l’aide à la Jeunesse, qui sont aussi des matières de prédilection. Pour le sport, je travaille avec mon collègue Witsel et je vais régulièrement poser des questions en tourisme aussi.

En 2024, vous vous présenterez pour gérer Couvin ou dans la perspective d’une méga-commune regroupant Couvin et Viroinval?

J’ai lancé cette idée car j’ai vu que la Région proposait un soutien financier à des fusions de communes. Dès lors, on doit pouvoir ouvrir le débat. Avec Viroinval, nous menons des projets communs, au niveau touristique, par exemple. Et les Viroinvalois viennent faire leurs courses à Couvin. Pour moi, mettre le débat sur la table a du sens, en respectant les positions de chacun. Le seul blocage possible sera politique.Il y a des prés carrés que certains ne veulent pas ouvrir. Moi, j’ai toujours voulu travailler avec les deux communes. J’avais par exemple organisé des mérites sportifs communs quand j’étais échevin.

En 2024, vous serez candidat député ou candidat bourgmestre?

Je suis investi à 2000% dans mon travail actuel. J’ai arrêté toutes mes autres activités. En 2024, je suivrai la position de ma fédération du PS.Au niveau communal, mon objectif n’est pas d’être bourgmestre mais surtout d’être proactif au sein d’une majorité. Je serai ouvert à toutes les possibilités qui s’offriront et que les citoyens soutiendront.