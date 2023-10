De nombreux visiteurs à Poteaupré en fête

Au retour, après une halte aux étangs de la Vieille Forge, près de 200 convives se sont attablés pour se réchauffer l’esprit et le corps pour certains, dont les voitures ne sont pas dotées de chauffage.

Poteaupré en fête, c’est aussi sa bourse d’échange d’objets en rapport avec les produits de Chimay et des bières d’abbaye, mais plus particulièrement les verres des bières trappistes, dont certains collectionneurs en possèdent plusieurs centaines différents: "J’ai eu le déclic lors des festivités du 500e anniversaire de la Principauté de Chimay en 1986 lorsque mon père m’a offert toute la panoplie des bières de Chimay pour mes 40 ans. Ce n’est que depuis 2007 que je collectionne et cherche les verres de Chimay dans les brocantes dans lesquelles j’achète ou j’échange des verres que j’ai en double. Je n’en fais aucun commerce. C’est simplement l’envie de compléter ma collection qui est sous vitrines qui me pousse parfois à acheter des verres, parfois au-delà du raisonnable. Mais bon, quand la passion est là", confie Jean-Pierre Pollaris, le président-fondateur de l’Amicale des collections de verres de Chimay.

La fête s’est prolongée l’après-midi sous le chapiteau, à chanter les airs entraînant des musiciens du Band Vibes.

Pour de nombreux visiteurs, la journée a permis de découvrir Chimay Expérience et sa visite interactive qui relate toute l’évolution de l’abbaye et des bières trappistes de Chimay.