Les maires des villes jumelles intronisés à la Jurade princière de Chimay

Les 34 membres des confréries présentes ont également été intronisés.

Jean-Paul Philippot s’est dit honoré et enchanté d’être intronisé par la Jurade dans un tel lieu chargé d’histoire, qu’il n’avait jamais visité auparavant: "J’aime boire des bières et notamment celles de Chimay. Celle que j’apprécie particulièrement, mais il ne vaut mieux pas reprendre le volant après l’avoir bue, c’est la Chimay bleue vieillie en barrique de whisky." Il va sans dire l’administrateur général de la RTBF n’eut aucun mal à passer la rituelle épreuve de la Trappiste.

Trappistes mayorales

Il en fut de même pour Laurent Brosse. Le premier citoyen de Conflans-Sainte-Honorine n’a peut-être guère de mérite puisque ses grands-parents étaient Belges, de Gand plus précisément: " J’ai toujours de la famille en Belgique où je viens 3 à 4 fois par an du côté de La Louvière, Lessines et Bruxelles. Depuis mon arrivée, j’ai pu me rendre à la source de L’Oise (le confluent de l’Oise et de la Seine est situé à Conflans), l’abbaye de Scourmont et l’Espace Chimay ainsi que le centre historique de Chimay. C’est pour moi un grand honneur d’être intronisé par la Jurade Princière de Chimay car, comme dit plus haut, j’ai de réels attachements avec la Belgique.

Après cette intronisation, je me dois de promouvoir, et avec un plaisir, de promouvoir les produits chimaciens, non seulement dans mon cercle familial mais également dans ma ville mais aussi bien au-delà."

Maire de Ramsgate, Pat Moore, bien qu’octogénaire, n’a pas failli non plus au rituel de la Trappiste " Chez nous aussi, nous avons aussi une bière locale que j’aime déguster. C’est la première fois que je viens à Chimay. J’ai adoré découvrir son cœur historique, moi qui me passionne pour l’histoire. J’ai découvert la statue de Jehan Froissart, votre chroniqueur du XIVe siècle que je ne connaissais pas. Pour moi, c’est un grand honneur d’être intronisée en Belgique.

Je me souviens, j’avais 4 ans et je circulais avec ma maman dans un bus. Soudain, elle fut agacée par un homme. Alors, trois soldats belges sont intervenus pour le faire descendre du bus. Depuis, nous avons gardé longtemps des contacts avec eux. Ils s’appelaient Armand, Albert et Jacques.

J’aimerais amplifier les relations amicales entre Ramsgate et Chimay. Je vais demander à mon fils, qui est professeur dans un établissement scolaire secondaire, s’il peut m’aider à nouer des liens avec les écoles de Chimay."

Pour Pat Moore, tout comme pour tous les autres intronisés, le traditionnel de l’intronisation cérémonial a été respecté: l’appel, la lecture d’un texte personnalisé, l’épreuve rituelle de la Trappiste, le serment d’allégeance, l’intronisation, la remise de la plaquette ou de l’épitoge et la signature du livre d’or.

Au terme d’une cérémonie bien sympathique, comme le veut la tradition, les quelque 340 confrères gastronomes se sont retrouvés autour d’une excellente table dans une ambiance très conviviale.