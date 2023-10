Chimay: coups de poing et de pied à la station-service

Le 4 février 2022 à Chimay, une scène de coups a éclaté à l’extérieur d’une station-service. Selon plusieurs témoins présents sur place, Jan est arrivé en furie, visiblement chaud et prêt en découdre avec un amateur. "Il a donné un coup de poing à Gabriel et ce dernier a répondu via plusieurs coups de pied. Ces coups ont d’ailleurs été constatés par les policiers intervenus au même moment", confirme la substitute Garcez.