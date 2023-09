Le centre culturel et la Ville de Chimay ont inauguré l’exposition de Jacques Iezzi, un sculpteur de Morlanwez, sur le RAVeL. Les matériaux de prédilection de cet artiste sont le béton, le fer et la céramique. Chacune de ses œuvres constitue un "mini-sanctuaire" qui pointe vers le ciel. La plus haute fait six mètres de haut.