Chimay: du ciné-débat avec la ligue humaniste

La Ligue Humaniste Chimay-Momignies relance ses cinés-débats avec la projection du film "The Father", un long-métrage qui a obtenu deux Oscars. Réalisé par Florian Zeller, et avec Anthony Hopkins et Olivia Colman comme acteurs principaux, ce film sera projeté le jeudi 28 septembre, à 19 h 30, à l’hôtel de ville de Chimay.