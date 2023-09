Chimay: champagne et barbecue pour le 1er marathon de Cécile Selosse

"Cela faisait une dizaine d’années que nous avions délaissé le concept qui se déroulait auparavant sur le terrain de football de Macquenoise, explique l’un des responsables du club. Après les privations de ces dernières années, nous voulions le rétablir, notamment pour les nouveaux jeunes inscrits au Jaco. Ils sont de 70 à 80 à venir s’entraîner sur le stade."

C’est par une météo caniculaire que s’est déroulée la sympathique réunion durant laquelle une des membres du club, Cécile Selosse, a été fêtée pour sa première participation à un marathon, celui du lac du Der, à Saint-Dizier, en Champagne.

"J’ai l’habitude de courir régulièrement sur des distances de 35 km, explique-t-elle. Cela faisait déjà un bon petit temps que j’avais comme défi de me lancer dans un marathon. J’ai participé bien encadrée par mes amis qui m’ont soutenue et encouragée. Je dois dire que cela s’est bien passé. Je suis prête à recommencer. Je n’ai pas connu le mur des 30-35 km tant redouté des marathoniens et après quelques jours de repos, je me suis remise à courir avec mes complices du club."

Pour fêter cette première, il est de coutume au sein du Jaco d’offrir une bouteille de Champagne que la nouvelle marathonienne s’est empressée de partager avec ses amis.

D’ores et déjà, le comité invite les sportifs à participer au jogging de l’Armistice à Momignies, le samedi 11 novembre. Au programme: courses de 600 ou 1 200 m, dès 14 h 30, pour les enfants. Mais les ados et les adultes pourront pousser leur plaisir en participant aux courses de 5 km ou 10 km à 15 h.

Toutes les formalités d’usage se feront au Kursaal, à Momignies, à 13 h. Une tombola des dossards clôturera la journée.

Infos au 0494/27 54 20 ou clubjaco1985@gmail.com