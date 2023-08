Chimay: la ferme des enfants, à Saint-Remy, porte bien son nom

Mais à côté de l’exploitation agricole traditionnelle de Jean-Jacques, la volonté du duo était d’ouvrir au maximum leur ferme aux jeunes générations. Objectif: faire découvrir les joies de la vie à proximité de la nature et des animaux. Avec le concours de leurs quatre garçons (Martin, Bastien, Baptiste et Matthieu), ils se sont lancés rapidement dans la vente d’œufs bios, grâce à leur poulailler mobile et à un distributeur installé aux abords de la ferme.

La fin de ce mois d’août sonnait un peu comme une consécration pour la famille Poussart. Le 15 août, avec le soutien de nombreux amis, leur première journée portes ouvertes a été couronnée de succès. Le couple a accueilli plus de 200 participants à la marche dégustative le matin et des dizaines d’enfants (et leurs parents) venus visiter les installations au croisement des rues Batiseaux et des Carrières.

Les joies de la ferme

Cerise sur le gâteau, avant de laisser Ariane, institutrice, reprendre le chemin de l’école, la famille proposait un nouveau stage de découverte de la vie à la ferme. Une semaine durant laquelle une douzaine d’enfants se sont régalés à nourrir dindons, poules, cochons, ânes, vaches et chèvres, parmi de nombreuses autres activités.

La ferme des enfants n’a jamais si bien porté son nom !