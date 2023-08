Chimay: deux jours de sport et de culture à la maison des jeunes

Inclusion sociale

Le projet "Pass’Sport et Culture" vise l’inclusion sociale par l’entremise de la découverte de multiples sports et d’activités artistiques jumelées à la rencontre de professionnels des arts et des sports. Grâce au financement reçu (12 000 €), les jeunes de la maison des jeunes ont pu assister, à plusieurs reprises, à des matches de basket-ball au Spiroudôme de Charleroi, ainsi qu’à des rencontres de football de la League dans la même ville.

Concomitamment à ces sorties, des activités sportives comme le basket, le football, le handball, le volley-ball et de hunioc sont organisées à un rythme mensuel. Il en va de même pour les activités artistiques qui sont proposées tous les mercredis après-midi, avec notamment l’atelier de dessins Manga.

Outre les activités propres à la maison des jeunes, ses animateurs proposent, chaque mois et durant le temps de midi, une initiation à la guitare et la découverte de jeux de société à l’athénée royal et dans les établissements secondaires de Chimay. Une animation annuelle EVRAS pour les 3e et 4e secondaires du collège St-Joseph est également mise sur pied.

La maison des jeunes de Chimay est ouverte aux jeunes de 10 à 26 ans, de 11 h 30 à 13 h 30 et de 15h à 17 h 30 les jours d’école, sauf le mercredi de 11 h 30 à 17 h 30. Des activités sont organisées les samedis.