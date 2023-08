Série d'été: cochons nains et petites vaches à Rièzes.

"L es cochons, je ne sais pourquoi, j’ai été fascinée par ces animaux avec leur groin plat, explique Aurélie Lefèvre. Mes parents ont toujours refusé d’en avoir à la maison. Alors, dès que j’en ai eu l’occasion, j’ai décidé d’en élever. Et depuis peu, ce sont des cochons nains Vietnamiens et Kune Kune de Nouvelle-Zélande que j’élève, en plus des cochons de taille normale."

Depuis son installation dans la ferme Plume et Chon, l’éleveuse dispose d’un élevage de cochons nains qui compte deux mâles et six femelles.

Un animal intelligent

"Savez-vous qu’un cochon est cinq fois plus intelligent qu’un chien ? reprend la jeune femme. c’est l’animal le plus intelligent de la ferme. Il est doté d’une excellente mémoire. Et pourtant, il est très sous estimé par l’homme. Néanmoins, de plus en plus de familles le choisissent pour en faire un animal de compagnie d’intérieur ou d’extérieur. Dans le premier cas, il faut disposer d’un jardin. Cet animal est très affectueux mais il peut être très têtu. Tout petit, il est capable de comprendre des consignes qui facilitent la vie de tout le monde. Ils retiennent aussi très facilement les mauvaises habitudes."

La petite dernière "Cochonette" n’a que 5 semaines et apprend déjà très vite. Elle connaît déjà bien son nom. Elle retient ce qu’Aurélie lui apprend en à peine quelques jours et sort pour faire ses besoins déjà depuis plusieurs semaines.

Les cochons nains Vietnamiens et Kune Kune peuvent atteindre un poids de 35 à 60 kg. Tout dépendra de l’alimentation qu’on leur donne. Celle-ci se compose essentiellement de fruits et de légumes. Pour éviter des problèmes de comportement, les mâles sont castrés.

"Lorsque je cède un de mes cochons nains, j’aime avoir un premier contact avec les adoptants parce que ces animaux sont très sensibles, insiste la Riézoise. Je ne veux pas qu’ils soient abandonnés, Pour cette raison, j’informe au maximum les familles d’accueil."

Une vache d’1,20 m au garrot

Lors de leur départ de la ferme, les cochons nains sont en ordre au niveau vétérinaire, ont subi plusieurs prises de sang et sont vermifugés. Ils sont déclarés à l’organisme ARCIA et reçoivent une boucle d’identification. Un autre animal est élevé à la ferme Plume et Chon: la vache naine. Il s’agit en fait d’un zébu nain qui peut atteindre 1,20 m au garrot. Une famille adoptante doit disposer d’un terrain suffisamment grand pour le confort de l’animal.

"Celui-ci est très sociable, facile à manipuler et peut notamment très bien convenir pour les fermes pédagogiques, précise encore l’éleveuse. Comme pour les cochons, je tiens à rencontrer les personnes désireuses d’accueillir ces petites vaches chez elles afin de me rendre compte où elles vont vivre. Par la suite, aussi bien pour les cochons que les vaches, j’établis un suivi avec les familles afin d’avoir des nouvelles de mes animaux."

Ferme Plume et Chon: 0479/28 40 62 ou 0478/91 40 57.