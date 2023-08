Série d'été: à Forges, Aurélie Vraux élève des chats Maine Coon

"T out a commencé lorsque j’ai recueilli une chatte Sacré de Birmanie et son chaton il y a 7 ans, explique-t-elle. Je me suis dit: pourquoi ne pas essayer d’avoir des portées. Puis, de fil en aiguille, on se pique au jeu de savoir si nos chats respectent bien les caractéristiques de la race. J’ai donc commencé à les présenter à des expositions, notamment à Thuin mais aussi en Allemagne et en France. C’est l’occasion de faire de belles rencontres amicales avec d’autres éleveurs et de s’échanger des conseils sur la manière de les élever."

Câlins et tranquillité

Les ancêtres du Maine Coon seraient des chats à poils longs arrivés avec les premiers Européens qui se sont établis en Amérique du nord. Parmi ces animaux, les plus résistants arrivaient à s’adapter aux rudesses climatiques de la région correspondant à l’extrême nord-est: aujourd’hui les États-Unis et, plus précisément, l’état du Maine. D’où le nom de la race.

Le Maine Coon préfère les câlins et la tranquillité aux activités intenses. Il est un compagnon des plus agréables: "Élever des chats Maine Coon ne pose pas trop de problèmes. Mais cela demande beaucoup de disponibilité pour leur bien-être. Les plus grandes difficultés surviennent parfois lors des mises bas. Il m’est arrivé de devoir m’absenter quelques jours pour participer à une exposition en Allemagne, alors qu’il y avait une mise bas d’une Maine Coon à la maison. J’ai dû guider ma fille par téléphone pour lui expliquer ce qu’elle devait faire. Je dois dire qu’elle a super bien assuré."

Acheté en Russie

L’autre race de chat élevée par Aurélie Vraux est le Sacré de Birmanie. "Il s’agit d’ un chat au tempérament très doux, insiste-t-elle. Il est le compagnon idéal pour tous les membres de la famille. Il est apprécié pour son calme, sa délicatesse, mais aussi pour son côté joueur qui s’exprime assez souvent et sa très grande tendresse. De taille moyenne, il possède une magnifique robe mi-longue et soyeuse, ainsi que de superbes yeux d’un bleu intense. C’est un chat croisé entre un Persan et un Siamois. Mon premier reproducteur, je suis allé le chercher en Russie. Moi-même, j’ai vendu un reproducteur à une Canadienne. Elle était venue expressément en France pour acheter une femelle. Elle est aussi passée chez moi, à Forges, pour acquérir un reproducteur afin de commencer elle-même un élevage au Canada."

Avant tout une passion

Aurélie Vraux a le statut d’éleveur amateur. Ce qui signifie que son élevage peut compter dix reproducteurs et avoir cinq portées par an. Pour un prix de vente entre 1300€ et 1 500 €, il faut compter la stérilisation, les vaccins complets, le vermifuge, les tests génétiques, le pedigree, la nourriture et les frais liés aux déplacements, notamment pour les expositions.

Il est donc impossible d’en vivre. L’élevage d’Aurélie Vraux se veut avant tout familial. Elle voue une passion et un amour pour tous ses chats.

"Je possède pour le moment une douzaine de chats et cela me convient très bien comme cela, ajoute-t-elle encore. Une fois un chat vendu, je garde contact avec la famille adoptante pour donner, le cas échéant, des conseils. Mais je tiens surtout à savoir comment cela se déroule dans la nouvelle famille."

Les acheteurs se déplacent parfois de bien loin pour acquérir un des chats élevés par Aurélie Vraux. Ils viennent de toute la Belgique, mais aussi du sud de la France, d’Italie, des Pays-Bas et même de la frontière ukrainienne.

Contact: vrauxora@gmail.com ou 0472/32 00 59. Site Web: www.chatterierevesbleus.be