Avec le décès d'Elisabeth, Chimay perd sa princesse emblématique

La princesse Élisabeth de Caraman et de Chimay est née Marie Élisabeth Marthe Antoine Manset, à Bordeaux, le 20 mars 1926. Elle est la fille d’Octave Manset et de Marie-Charlotte Guestier, deux familles actives dans le grand négoce des vins. Elle épouse, le 17 décembre 1947, Élie de Riquet, prince de Caraman et de Chimay (1924-1980), descendant direct de Pierre-Paul de Riquet, baron de Bonrepos, seigneur haut-justicier du Canal du Midi. (1604-1680). De son mariage avec le prince Élie, elle a eu trois enfants: Philippe, 22e prince de Chimay, Marie-Gilone et Alexandra. La princesse a consacré une partie de sa fortune à l’entretien du patrimoine immobilier de la Maison de Caraman-Chimay et à assurer le rayonnement du Château de Chimay par l’organisation d’un festival de musique de renommée internationale (1957-1980). La princesse Élisabeth de Chimay s’est aussi beaucoup investie dans la préservation des archives remarquables du château dont elle a assuré elle-même les visites guidées jusqu’à l’âge de 85 ans. "J’ai adoré faire"le guide à casquette"comme on disait à l’école du Louvre que j’ai fréquentée dans ma jeunesse. Mais, à mon âge, je suis heureuse et soulagée de passer le relais", nous déclarait-elle en 2013, quand les commentaires des visites ont pu être entendus sur des tablettes numériques. Elle a ensuite eu la joie de voir son château complètement rénové par son fils Philippe et sa belle-fille, la princesse Françoise.

Le château: sa maison

C’est peu après son mariage que la princesse Élisabeth arrive à Chimay dont le château avait brûlé en 1935. Devant l’ampleur des travaux réclamés par l’imposante bâtisse, elle dira: "C’était un drôle d’endroit sinistre où on n’habitait plus. L’eau coulait le long des murs depuis son incendie. Et pourtant, j’avais l’impression d’avoir vécu là. Ma belle-mère, qui avait reconstruit l’endroit, m’a dit: J’ai refait la coquille, tu t’occuperas de l’intérieur. Et c’est ce que j’ai essayé de faire." Ce qu’elle a réalisé durant toute sa vie en se passionnant pour le château et ses archives familiales, notamment celles du prince de Chimay qui a été, dans la Belgique nouvellement indépendante, gouverneur du Hainaut et ministre des Affaires étrangères. Le château remis en état, elle en a assuré elle-même la visite, pour le plus grand bonheur des visiteurs. Ceux qui ont eu l’occasion de visiter les lieux sous sa conduite connaissent sa prédilection pour Mme Tallien. Elle a d’ailleurs écrit un ouvrage sur cette grande dame qui a joué un rôle dans la Révolution française et est morte au château en 1835. Une autre réalisation marquante a été l’organisation les concerts de musique classique qui ont rendu célèbre le splendide petit théâtre du château. On se souvient, entre autres, des grandes scènes du "Maître de musique" qui y ont été tournées avec José Van Dam.

Avec ce décès, une page se tourne au Pays de Chimay. La rédaction présente ses condoléances à la famille princière.