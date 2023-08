Bailièvre: une 1re activité en faveur des malvoyants

L’ASBL "Les Amis des Aveugles et Malvoyants" développe une gamme intégrée de thérapies et des services d’assistance aux personnes déficientes visuelles, adultes et enfants, en fonction de leurs besoins et de l’état de leur état. Cette offre se caractérise par la complémentarité de différents services: sociaux, d’accompagnement spécialisé, un centre de réadaptation, un centre de transcription adaptée et deux centres de dressage de chiens guides, l’un à Koksijde et l’autre à Ghlin.

Cette dernière activité, emblématique pour l’organisation, est reconnue mondialement et fait très souvent l’actualité. Les chiens guides favorisent l’autonomie des personnes malvoyantes et améliorent leurs chances sur le marché du travail. Sur un plan plus émotionnel, ils peuvent aider les gens à sortir de leur isolement social et à entrer plus facilement en contact avec les autres.

Il faut compter entre six et huit mois pour former un chien guide, pour un coût d’environ 25 000 euros. La première étape de la formation consiste à négocier de longs parcours d’obstacles. Une fois que le chien s’y est habitué, l’instructeur l’emmène en ville ; d’abord vers les quartiers périphériques, avant d’évoluer vers des endroits de plus en plus fréquentés. Le but est aussi d’intégrer des phénomènes urbains comme les transports en commun.

Le dressage du chien est constamment adapté à l’évolution des environnements urbains et des moyens de transport.

Chacun peut montrer son soutien en devenant famille d’accueil pour un chiot qui pourra ensuite être sélectionné pour la formation de chien guide. Les frais vétérinaires et la nourriture sont pris en charge par l’association.

Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants 065/40.31.00 ou info@amisdesaveugles.org