Chimay: Jehan Froissart, le grand chroniqueur du XIVe siècle

L’homme est né à Valenciennes, probablement en 1337. Mais son père, Mathieu Froissart, était originaire de Beaumont. Modeste peintre, il peignait avec talent les armoiries et les blasons des seigneurs de l’époque. C’est pour cette raison qu’il est appelé à la cour des comtes de Hainaut pour y exercer son art.

Un grand voyageur

Dès lors, Jehan Froissart grandit à l’ombre du palais comtal, dans une ambiance de société chevaleresque. Jeune homme enjoué, il possède l’habileté et l’audace nécessaire à un courtisan, ainsi que la curiosité, la force physique et l’endurance d’un grand voyageur du Moyen Âge. Grâce à ses talents de poète, Froissart entre, en 1362, à la cour d’Édouard III en tant que clerc de chambre de la reine Philippa, originaire du Hainaut comme lui. Aux frais de la cassette royale, il entreprend alors de nombreux voyages en Europe occidentale: en 1365, en Écosse aux côtés du roi David Bruce ; en 1366, à Bruxelles à la cour de Wenceslas et de Jeanne de Brabant, puis en Aquitaine auprès du Prince Noir ; en 1368, en Italie (Milan, Bologne, Ferrare et Rome) et en Savoie, avant un autre séjour à Bruxelles en 1369. Avant le décès de la reine Philippa en 1369 et de s’en retourner vivre en Hainaut, il lui présente une première version de ses chroniques. Il y conte les conflits entre l’époux de la reine Philippa (Édouard III d’Angleterre) et les souverains français, en particulier les batailles de Crécy et Poitiers.

D’une certaine manière journaliste avant l’heure, il recueille la matière de ses chroniques à partir d’entretiens avec les anciens combattants et les témoins des événements. Plus tard, il dira s’être inspiré des chroniques de Jean le Bel, chroniqueur liégeois, chanoine de Saint-Lambert: "Je me veux fonder et ordonner sur les vraies chroniques jadis faites et rassemblées par vénérable homme et discret seigneur monseigneur Jean le Bel, chanoine de Saint-Lambert de Liége, qui grand’cure et toute bonne diligence mit en cette matière, et la continua tout son vivant au plus justement qu’il pût, et moult lui coûta à acquerre et à l’avoir."

Froissart est nommé curé d’Estinnes-au-Mont, près de Binche, le 13 septembre 1373. Il se fixe dans ce village où, durant une dizaine d’années, il continue d’une manière plus suivie la première rédaction de ses chroniques, "A la prière et requeste" de Robert de Namur, beau-frère du roi Édouard III.

Il meurt à Chimay

Demeuré en contact étroit avec le seigneur de Beaumont et de Chimay (Gui de Blois qu’il avait magnifié dans ses chroniques), il est nommé à Chimay au titre de trésorier du chapitre de Sainte-Monégonde par ce puissant et généreux mécène. Déchargé de ses devoirs de pasteur et recommandé par son bienfaiteur, il s’en va recueillir les témoignages destinés à nourrir son récit des livres II et III des chroniques.

Il voyage à nouveau à travers la France, en particulier dans la région pyrénéenne, en Béarn à l’automne 1388, puis à Orthez à la cour du comte de Foix, Gaston Fébus, lors de l’hiver 1388-1389. Il assiste au mariage de Jeanne de Boulogne avec le duc de Berry en juin 1389 avant de passer par Avignon.

Froissart se détache de la cour de Gui de Blois vers 1391. Rentré à Chimay, il écrit son quatrième livre et remanie son livre I de ses "Chroniques" sous le regard bienveillant de ses nouveaux protecteurs, le comte de Hainaut, Aubert de Bavière et de son fils Guillaume d’Ostrevant. En 1395, il émet un dernier désir: revoir l’Angleterre et la cour de Richard II d’où il revient désabusé.

Le chroniqueur passe les dernières années de sa vie à Chimay, continuant à écrire ses Chroniques dans sa petite maison, à proximité du chevet de Sainte-Monégonde. Il y meurt entre 1404 et 1410, selon les différentes sources.

Dans la cité princière, sa statue trône toujours au milieu de la place à son nom. Une plaque de marbre est aussi apposée sur le mur de la collégiale Saints-Pierre-et-Paul.