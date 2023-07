Une halte "besoins naturels" sur le RAVeL 156

La question de toilettes publiques, le long de voies de randonnées comme le Ravel ou les GR (sentiers de grande randonnée), reste épineuse, les autorités publiques craignant une utilisation inadéquate et une surcharge d’entretien pour leurs agents. "Nous visions ainsi un modèle qui doit limiter au maximum les interventions nécessaires", explique Patrice Wuine. L’espace sanitaire de Villers-la-Tour est ainsi installé sur une fosse, dont la capacité doit permettre plusieurs années d’utilisation avant d’être saturée. La maintenance consiste ainsi uniquement à s’assurer que la réserve de copeaux de bois, qui remplace la chasse d’eau pour les toilettes sèches, soit suffisante. La pérennité de ce service au public, autant que son déploiement possible à travers le nouveau parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse, dépendra bien entendu du civisme des passants et de son usage adéquat.

Le CNABH, qui a rejoint les partenaires du parc national, déborde toujours d’idées pour aménager les abords du Ravel 156 et le patrimoine à proximité. Après les toilettes sèches, le cadran solaire à Blaimont et la restauration complète du lavoir de la Kertchenne à Momignies, c’est un ensemble de sept nouvelles sculptures monumentales, intitulé "L’envol" et signé par l’artiste Jean-Claude Dresse, qui sera très prochainement installé sur le Pont Mineur entre Villers-la-Tour et Saint-Remy.