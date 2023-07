Série d'été: Mme Tallien, révolutionnaire puis princesse de Chimay

Mme Tallien évoque plutôt les excentricités de la jeunesse dorée après la chute de Robespierre. Il en est tout autrement lorsqu’elle épouse François-Joseph de Riquet, comte de Caraman, 16e prince de Chimay.

Une vie mouvementée

Fille du riche banquier espagnol, François Cabarrus, Thérésia défraie la chronique pendant la Révolution. Elle est mariée trois fois, dont la première fois à 15 ans, au marquis Jean-Jacques Devin de Fontenay. Elle se passionne pour les idées nouvelles et fréquente la noblesse libérale du club des Jacobins et du club de 1789. Tallien était le nom de son deuxième mari, un homme de pouvoir qui l’avait sortie des prisons de la Terreur avant de l’épouser, et qui, sous son influence, sauva aussi beaucoup de monde.

Le couple aide même Joséphine de Beauharnais, la future impératrice qui a été la meilleure amie de Mme Tallien et la marraine d’une de ses filles. Madame Tallien aide également le jeune Bonaparte du temps où il est sans argent. Sa beauté lui permet d’échapper à la guillotine, sinon à la prison, et de devenir, en compagnie de Tallien l’égérie du Directoire.

Celle qui sera aussi appelée Notre Dame de Thermidor est d’une séduction exceptionnelle, mais aussi d’un grand courage dans les circonstances les plus périlleuses. Elle a été une superbe ambassadrice de la mode parisienne qui attirait les louanges tant par sa beauté que par sa bonté.

Musicienne et généreuse

Repoussée de la société officielle, Mme Tallien devient l’amie de Madame de Staël, chez qui elle fait la connaissance du prince de Chimay, considéré comme un gentilhomme, dans toute l’acception du terme, droit, probe et de surcroît très profondément amoureux. Ils se marient le 9 août 1805.

Ce troisième et dernier mariage fait de Thérésa une femme rangée, digne de respect, à la maturité resplendissante malgré un début d’embonpoint. Par la suite, après avoir résidé presque constamment aux Pays-Bas, le couple décide de restaurer le château de Chimay, délabré et inhabité quasi durant deux siècles.

Thérésia est à la moitié de sa vie. Cette seconde moitié, elle la passera auprès de son mari. Pendant leurs 25 années de vie commune, le couple mélomane reçoit de nombreux artistes, comme Daniel Auber, Rodolphe Kreutzer, Luigi Cherubini, Charles de Bériot ou Maria Malibran, à Paris, puis à Chimay, où Thérésia forme une petite cour. Pour son épouse, le prince fait construire, dans la cour du château, un petit théâtre et une longue terrasse en bois destinée à accueillir un jardin d’hiver.

Ces réalisations architecturales ne sont pas les seules qui portent l’empreinte de Mme Tallien. Au bord du lac de Virelles, on trouve un petit pavillon qui porte son nom.

Estimée de tous

Mais tant d’occupations familiales, domestiques et mondaines ne remplissent pas encore suffisamment sa vie. Elle dispense et prodigue, sans relâche, soins et secours à tous les indigents et les malheureux qui ne manquent pas dans le voisinage. Elle s’éteint à Chimay, le 15 janvier 1835.

Son dernier époux sera inhumé auprès d’elle, après avoir fondé par testament un hospice pour les vieillards infirmes et un asile pour les enfants nécessiteux.

Devenue châtelaine de Chimay, c’est en bienfaitrice qu’elle termine son parcours, honorée et estimée. Elle demeure néanmoins dans l’Histoire le personnage qu’elle aurait sans doute voulu faire oublier: Madame Tallien.