Salles: la 30e édition des 24 h de boules de bois

Manque de bénévoles

Depuis 1993, les moyens ont bien changé. Si les premières années ont été très difficiles. Trente ans plus tard, il est désormais encore de plus en plus difficile de mobiliser les bénévoles pour dresser le chapiteau et toute la logistique inhérente à ce type d’événement. Pourtant, le plus important du village outre la procession septennale.

Depuis 30 ans, les membres du club et leur épouse, des amis des autres clubs voisins viennent aider aux préparatifs qui sont multiples. Tout au long du week-end, une équipe bien rodée assure l’intendance pour permettre aux joueurs de tenir le coup: petit-déjeuner, dîner et souper sont servis sous le chapiteau, lieu de rassemblement de tous. L’éclairage des sites de jeux, qui ne sont pas fermés à la circulation, crée une ambiance chaleureuse et insolite et nécessite la collaboration de nombreux villageois.

Le moment de plus éprouvant pour tous les joueurs est sans nul le petit matin. Après une nuit blanche pour la plupart des joueurs, il faut résister aux effluves de boissons locales réconfortantes et au froid qui pénètre dans les organismes.

Fatigués, tous les bénévoles le sont après tant d’années. C’est pour cette raison que la prochaine édition, en 2024, sera sans doute remaniée et raccourcie.

Un sport local au jargon bien fleuri

Le jeu de boules de bois est essentiellement localisé dans la Botte du Hainaut. Dans l’entité chimacienne, on ne compte plus que trois clubs: Bourlers, Virelles, Robechies. Comme souvent dans les anciens jeux de ducasse, le jeu de boules de bois possède un langage coloré et spécifique avec quelque 25 expressions bien expressives comme "N’y a rin qui stouffe" (cela signale qu’aucun concurrent n’a réussi une première boule), "Y a d’la mesure, ça serre" (les boules adverses sont pratiquement à égale distance du cochonet) ou encore "On a une belle à deux" (le jeu est tellement dégagé que le partenaire peut faire un deuxième point).

Le podium

Cette année, le titre de vainqueur des 24 heures de boules a été attribué à deux équipes à égalité parfaite avec 11 victoires sur 15, 205 points marqués et 155 encaissés. Premiers: Sylvain Gilloteaux, Sébastien Peeters et Mélanie Bouillon. Deuxième: Gauthier Deroux, Stéphane Laporte et Jean-Marie Higny. Troisième: Cathy Renaux, Franck Michelet et Ludovic Van Morlegem.

Parmi les 28 équipes, l’unique trio féminin formé par Bernadette et Christine Marchal et de Marianne Bodart a été fleuri comme il se doit. De fait, ces dames doivent batailler ferme pour contrecarrer la stratégie des jeux longs mise sur pied par les équipes masculines.

Quant au prix en hommage à Jean-Luc Versaevel, c’est Louisa Lelong, Louise Lion et Nicolas Brison qui ont reçu les boules de bois offertes par la Ville de Chimay.