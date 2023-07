Gaëtan et Olivier, ambassadeurs chimaciens sur le Tour

Si les Bières de Chimay ont été l’un des sponsors du dernier Tour d’Italie, il n’en est rien pour le tour de l’hexagone: "Cela a commencé lorsque le Chimacien Romain Zingle, ancien coureur cycliste professionnel, a réalisé son premier Tour de France, racontent le Momignien Olivier Biron et le Chimacien Gaëtan Brihaye qui sont des fans de cyclisme depuis leur prime enfance. Au fil des années, comme nous représentons la région de Chimay grâce à nos banderoles, notre initiative est parvenue jusqu’aux responsables des Bières de Chimay. Ceux-ci nous aident désormais à faire connaître la bière aux populations locales que nous rencontrons, aux coureurs et à la caravane publicitaire lors des deux semaines de vacances que nous consacrons à suivre le Tour. Nous sommes un peu les ambassadeurs bénévoles des produits de Chimay que nous sommes fiers de représenter."

Suivre durant 15 jours le Tour de France n’est pas une sinécure. Tous les jours, il faut trouver un emplacement pas trop loin de l’arrivée à un endroit assez dégagé et où le voisinage daigne les accueillir avec leur motor-home: "Après l’installation des drapeaux et banderoles, c’est alors que nous faisons déguster gracieusement la Chimay. C’est évidemment l’occasion de faire de belles rencontres avec la population locale, tout heureuse et étonnée de notre projet. Dès la fin de l’étape, tout est remballé pour partir à la recherche d’un nouvel emplacement pour l’étape du lendemain."

Les participants à la caravane publicitaire ont une attention particulière pour ces spectateurs assidus et un peu particuliers. Dès lors, au fil des années, ce sont des centaines de cadeaux publicitaires que les deux fans ont récoltés. Pour la plupart, ceux-ci sont redistribués dans les deux familles ou dans des institutions comme la Boulaie. Quant à Gaëtan, il s’est constitué un petit musée constitué des objets les plus rares ou les plus originaux.

Ce périple autour de la France nécessite une longue préparation et commence quasi dès l’annonce officielle du nouveau Tour. Si le rêve ultime de Gaëtan et d’Olivier est de suivre le Tour dans son entièreté et d’être invités à l’occasion par la direction du Tour, le cyclisme est avant tout une passion qui s’est communiquée aux deux familles qui suivent également des compétitions de cyclo-cross ou encore la course mythique de Paris-Roubaix.

La difficulté majeure dans leur périple est d’entrer dans Paris avec un tel véhicule. C’est pour cette raison qu’ils seront de retour chez nous ce samedi 22 juillet pour assister à la dernière étape mythique de leur Tour préféré sur les Champs Élysées, mais cette fois devant leur écran de télévision.

Si vous voulez les suivre au quotidien, Céline, la sœur d’Olivier, leur consacre le groupe "Tour de France des Chimaciens Gaëtan et Olivier" sur un réseau social bien connu.