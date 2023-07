Chimay: le circuit accueille les vieilles bécanes pour le Classic Bikes

Chaque année, près de 450 pilotes prennent position sur la grille de départ et 500 motos d’exception sont alignées pour redonner vie à ce circuit routier intemporel. Au sein des paddocks, une odeur d’huile de ricin et de vieux cuirs se fait sentir: l’ambiance est à la fois conviviale et rock’n’roll !

Même si la compétition est de mise sur la piste, le spectacle se passe également dans les paddocks où les spectateurs ont la possibilité d’admirer les majestueuses machines datant de l’avant-guerre aux post-classiques. Cette commémoration historique et sportive réunit, au fil des ans, autant les passionnés que les collectionneurs acharnés.

Toujours très disputée à Chimay, la course d’endurance "post classic" prendra place dans le programme du Classic Bikes cette année encore. Samedi en fin de journée, les motos des années 80’ et 90’ se défieront pendant trois heures.

Nouveauté pour cette édition du Classic Bikes: pour cette nouvelle saison, les catégories IPC et EVO seront avancées d’un week-end. Les pilotes prendront donc le départ au Classic Bikes et non plus à l’Open Trophy comme habituellement.

Infos: www.circuit.be