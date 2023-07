L’édition 2023 a connu un beau succès au cours de ce dernier week-end, dans la salle communale de Forges puisque ce sont 34 équipes qui s’y sont affrontées. On y trouvait notamment de nombreux participants français dont certains sont venus de Carcassonne, Bordeaux, Nancy et Lyon. Tous venus expressément tant la convivialité et la bonne humeur règnent lors de cette manifestation.

Le samedi, sur le coup de 14 h 30, les 34 équipes de deux joueurs ont pris part aux duplicates jusqu’à minuit afin de départager les équipes.

Quatre séries A, B, C, D ont ensuite été constituées. Dans chacune d’elles, les équipes se mesurent entre elles. Après une pause en milieu de nuit, la soupe matinale a relancé les énergies pour aller jusqu’au terme de l’édition, le dimanche après-midi.

Les grands gagnants de cette 22e édition sont originaires de Paris et Epernay (Arnaud Blaye et Christophe Leclere).

Le comité du club des Chiffres et des lettres de Chimay est constitué de E. Virgo, président ; M. Wantiez et A. Marchal, vice-présidents ; Fr. Van de Steene et B. Payen, secrétaires ; G. Virgo et S. Tellier, trésoriers ; A. Tellier: attaché relations publiques ; F. Leblanc, A. Sintino, A. Jean, L. Virgo et M. Hardy, membres.

Le club se réunit tous les lundis (sauf fériés) à la salle communale de Robechies (1re étage) de 17h30 à 20h. Avis aux amateurs.

Éric Virgo – ogrivcire@yahoo.fr