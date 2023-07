Chimay: un label Qualité alimentation pour la maison de repos du Chalon

Une reconnaissance du travail réalisé

"En Wallonie, seuls quelques établissements ont reçu une décoration spéciale de l’Aviq pour le travail effectué autour de l’alimentation et de la nutrition, explique Julie Colot, ergothérapeute et responsable de l’équipe Animations au Chalon. C’est pour cela que nous sommes particulièrement heureux de cette reconnaissance de notre travail effectué au quotidien par tout le staff . Initié en 2012, le projet de tout le personnel est de rendre le séjour des résidents le plus agréable possible. Dès lors, le"bien manger"est un plaisir qui demeure toute la vie. C’était donc une évidence pour nous, en collaboration avec le corps médical, de rentrer dans le plan wallon nutrition santé bien-être des aînés."

Le précieux label a été décerné, mercredi, par Anne-Françoise Cannella, administratrice générale adjointe de l’Aviq.

Au jour le jour, semaine après semaine, les objectifs institutionnels de la maison de repos chimacienne ont été d’intégrer les critères très spécifiques et pointus de la charte qui engage le Chalon dans une démarche d’amélioration continue. Pour les résidents, cela se concrétise notamment par le choix journalier entre deux menus dont les nutriments ont été préalablement choisis en fonction des goûts et besoins de chacun.

Un suivi personnalisé

Par ailleurs, avec l’accord des résidents, il y a un suivi opéré par la diététicienne, engagée depuis 2013, qui pèse la personne à son entrée au Chalon. L’opération est répétée tous les mois. En cas d’alerte à ce niveau, elle élabore une stratégie individuelle de manière à enrayer la perte ou la prise de poids excessive. Une réunion transversale du comité de liaison, constitué de membres de tous les services, ajuste également les stratégies mises en place. Le but est toujours d’améliorer le confort de chaque aîné à qui on demande très régulièrement son avis sur les mesures prises.

Parmi les autres pistes suggérées par la charte, plusieurs conseils simples peuvent être mis en avant: accroître le plaisir de manger en veillant à la convivialité, à l’aménagement de la salle à manger, à l’ambiance qui y règne et à la présentation de la nourriture. Le document incite à proposer des heures précises de repas, ou encore à éviter un jeûne nocturne trop long.

Combattre la dénutrition

Une bonne évaluation de la santé bucco-dentaire, des capacités de mastication et de déglutition du résident sont également primordiales pour lui proposer une alimentation adaptée.

La dénutrition, phénomène complexe et multifactoriel, doit être prise en charge de manière précoce, tant ses conséquences sur les plans économique et humain sont considérables. Un bon état nutritionnel rime avec un meilleur maintien de la santé, un rétablissement plus rapide, une défense immunitaire renforcée et le bien-être en général.

Aujourd’hui, ce sont 103 personnes âgées qui bénéficient de ce plaisir éternel qui est celui de bien manger, et par conséquent, de se sentir bien, comme chez soi.